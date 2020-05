Nechtěl bych být první ředitel Zlaté tretry bez diváků, řekl Železný

Ředitel atletické Zlaté tretry Jan Železný věří, že se zářijový mítink uskuteční před zraky fanoušků v ochozech Městského stadionu v Ostravě, i kdyby to mělo být v omezeném počtu kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru. Jejich uvolňování zatím počítá na léto s povolením akcí do 1000 lidí, další perspektivu nedává.

Železný je optimista. "Ono se to třeba bude dál uvolňovat, a když je to až v září, v uvozovkách je ještě trošku času. Tretra tady byla vždycky s diváky, tak bych nechtěl být první ředitel, který bude bez diváků. Počítám, že nastane varianta, že určité množství diváků bude," řekl ČTK světový rekordman v hodu oštěpem.

Kdyby nejen sportovní dění neochromila pandemie koronaviru, v sobotu by s novináři hodnotil 59. ročník Zlaté tretry. Mítink se měl uskutečnit v pátek 22. května, ale stejně jako spousta jiných sportovních akcí musela být odložena. Další šanci dostane 8. září. "Je to takové smutné. Měli jsme všechno naplánované, připravené, všechny ty hvězdy, které přijedou. Všechno se to změnilo, ale takový je život. Snažili jsme se hledat východiska a to bylo to posunutí termínu. Doufám, že tam to klapne a že si ještě lidi zazávodí," uvedl Železný.

Vyjednávání o účasti zahraničních hvězd je kvůli omezenému cestování složité. "Na druhou stranu je cítit, že ti lidé ze zahraničí chtějí závodit. Ten zájem tady je. Musíme si uvědomit, že u některých sportovců je to i práce a oni si potřebují vydělat nějaké peníze," doplnil.

Otázka je, jak moc se Evropa a svět do září uvolní. "Já si myslím, že nejpravděpodobnější scénář jsou závodníci z Polska, Německa, Slovenska," řekl šéf největšího atletického mítinku v Česku.

Sezona bez vrcholů dává prostor pro zkoušení nových věcí

Nejen na Zlatou tretru připravuje i své svěřence v čele s vicemistrem světa z Londýna 2017 Jakubem Vadlejchem a úřadující vicemistryní Evropy Nikolou Ogrodníkovou, kteří už mají splněný mezinárodní olympijský limit. Ostatní si budou na závodech jen ověřovat formu, protože olympijské limity ani body do světového žebříčku se v této sezoně sbírat nedají.

Železný může být jako trenér odvážnější než jindy. "Beru tu sezonu jako příležitost ke zkoušení v dalších věcech, třeba v technice. S Irenou Gillarovou jsme naposledy zkoušeli jiný krokový rytmus. Na to máme letos trochu čas. Bohužel si teď trochu poranila kotník. Bere to jako pozitivní, že můžeme vyzkoušet, jestli půjdeme příští rok touhle cestou," popisoval.

Jistotu v technice u něj hledá i Ogrodníková, kterou loni i vinou různých zranění trápila nevyrovnanost. "Je to dlouhá cesta. Potřebuje se dostat zase do toho správného, aby zase cítila ten rytmus. Mně se to nejvíc líbilo ty dva roky nazpátek, tam se začala chytat," řekl Železný.

Ogrodníková, která k Železnému přišla loni na podzim, nedávno onemocněla, ale účast na kladenském mítinku naplánovaném jako zahájení domácí sezony na 1. června si nechce nechat ujít. "Řekla, že by to chtěla zkusit. Ty závody budou i o ověřování si techniky, jak to změnit, aby se dostala do stavu, že to bude dělat automaticky dobře," uvedl trojnásobný olympijský vítěz.

Posun her v Tokiu na léto 2021 by v tomto jeho svěřenkyni mohl prospět. "Když to beru z tohoto pohledu, tak ten jeden rok může být pozitivní, že se ta technika stabilizuje," dodal Železný.