Nývltová na trati rekord neřešila, přesto ho má. Rezervy také

Lyže vyměnila za boty. Eva Vrabcová Nývltová se rozhodla pro životní změnu, kterou mnozí nechápali, ale ona ano. Nyní ji už visí bronzová medaile z maratónu na skončeném mistrovství Evropy v Berlíně. Navíc cílovým prostorem proběhla v novém českém rekordu, když ten stávající překonala o více než tři minuty.

Jsou to čtyři roky, co Eva Vrabcová Nývltová skončila na zimních olympijských hrách v ruském městě Soči na skvělém pátém místě. Mnozí fanoušci už si libovali, že v Česku konečně vyrostla vhodná nástupkyně legendární Kateřiny Neumannové. Nestalo se tak. Běžky tehdy 28letou závodnici nenaplňovaly, nečinily ji šťastnou a tak se rozhodla pro změnu. Místo na sněhu bude prohánět soupeřky v botách na maratónských tratích.

Vyplatilo se. Mnozí sice přechod Vrabcové z běžek na klasický běh nechápali a odsuzovali. Ona jim však letos ukázala, že má smysl dělat něco, co člověka baví. "Rozhodnutí jsem udělala sama. Bylo mi jedno, co si ostatní myslí. V lyžování jsem šťastná nebyla a běh pro mě byla radost. Nebrala sem ho tak, že bych v něm měl být lepší než na běžkách, ale proto, že jsem potřebovala v životě něco, co mě baví," obhájila si svou změnu vytrvalkyně.

Spokojená od ucha k uchu. Z mistrovství Evropy si přivezla první cenný kov v kariéře, který má bronzový lesk. "Ještě mi úplně nedošlo, čeho jsem dosáhla. Nebyl na to moc čas, neustále se něco děje. Těším se, až si posedím s rodinou a teprve poté emoce propuknou," říkala Nývltová po příjezdu české výpravy zpět do Prahy.

Domů se nepřiveze pouze medaili, ale i nový český rekord v hodnotě 2:26:31. Nývltová ho pokořila o více než tři minuty. Během závodu ale na něj vůbec nepomýšlela. "V tu chvíli mě to absolutně nezajímalo. Běžela jsem o co nejlepší umístění, navíc měli pořadatelé posunuté kilometrovníky, které mi ukazovaly, že běžíme pomalu. Byla jsem v klidu a neřešila jsem, že by se běžel nějak rychle. Výsledný čas mě hodně překvapil," přiznala šťastná běžkyně.

Dva dny čerstvý rekord nemusí v tabulkách dlouho vydržet. Sama Nývltová připustila, že by ho v budoucnu ještě ráda vylepšila. "Udělám maximum pro to, abych ho posouvala dál," prohlásila směle. S manželem mají tedy na čem pracovat a společně už vyhlížejí mistrovství světa v Kataru příští rok, ale zejména olympijské hry v japonském Tokiu za dva roky. "On ladí a staví tréninky, i když hodně dává na moje pocity. Sama vím, že rezerva u mě je a velké. Je to o mojí práci a celkovému přístupu k tréninku a regeneraci," komentovala Vrabcová Nývltová.