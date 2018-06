O víkendu přeskočil doskočiště, teď chce rekord Zlaté tretry

Kubánský dálkař Juan Miguel Echevarría o víkendu ve Stockholmu předvedl, jak to vypadá, když někdo přeskočí celé doskočiště. Na svůj úžasný, leč kvůli větru neregulérní výkon 883 centimetrů se úřadující halový mistr světa z Birminghamu pokusí navázat i na středečním mítinku Zlatá tretra Ostrava na stadionu ve Vítkovicích.

Jeho výjimečný skok obletěl planetu, na internetu ho za pár dnů viděly miliony diváků a rozplývají se nad ním krom běžných fanoušků i atletičtí experti. Echevarría na mítinku Diamantové ligy doplachtil až na úplný konec pískového doskočiště, na jehož konci se viditelně nohama zarazil o hranu obruby. Zápis do historických tabulek mu překazila jen těsně nepovolená hodnota větru v zádech.

"Cítil jsem, že jsem narazil do konce doskočiště, odnesl jsem si z toho malou odřeninku. Ale tady to bude lepší, protože doskočiště, i když jsem ho zatím neviděl, má prý sedmnáct metrů," řekl Echevarría na dnešní tiskové konferenci v Ostravě.

Kubáncův skok se stal jedním z nejvyhledávanějších atletických výkonů posledních týdnů. "Přijde mi nepředstavitelné, že o to má tolik lidí zájem. Ale na druhou stranu mám radost, že se posouvají hranice v atletice a zvětšuje se povědomí o této disciplíně," usmíval se plaše devatenáctiletý Kubánec.

Při současné Echevarríově výkonnosti by to v Ostravě bohatě mělo stačit na rekord mítinku, který shodou okolností drží skokem 840 centimetrů jeho trenér Iván Pedroso.

"Celý svět se teď asi těší na můj velký výkon, ale nedokážu říct, jak daleko skočím. Hodně mi pomůže a pomáhá vzájemná sportovní rivalita mezi námi dálkaři, ale 840 je teď pro mě stabilní vzdáleností a myslím, že bych toho mohl dosáhnout. Doufám, že přitáhnu diváky a ti mi pomůžou. Doskočiště je tady blízko tribuny, což je dobře," řekl Echevarría.

Právě rivalita s úřadujícím mistrem světa Luvem Manyongou ho prý může posunout dále. Bájná hranice devíti metrů podle něj nemusí být daleko. "Když spolu soupeřili Powell s Lewisem, také je to navzájem motivovalo. To soutěžení s Manyongou mi pomáhá. Je doba, kdy by mohl někdo skočit devět metrů, ale pro mě to je zatím dost daleko i s tím, co jsem už skočil," uvedl Echevarría.

Přiznal však, že se letos na jaře cítí ve výborné formě. "Ani jsem to nečekal, že bych mohl ve Stockholmu skočit tak daleko, ale mám za sebou výbornou přípravu a jsem ve výborné formě. Ve středu se může stát cokoliv, záležet bude ale hodně na počasí," dodal Kubánec.