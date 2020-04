Odložené MS atletů bude v Eugene v červenci 2022

Atletické mistrovství světa v americkém Eugene, které bylo kvůli olympijským hrám v Tokiu o rok posunuto, se uskuteční od 15. do 24. července 2022. Šampionát v Oregonu bude předcházet Hrám Commonwealthu a mistrovství Evropy, které budou na programu ještě před koncem srpna 2022. Oznámila to dnes Světová atletika (WA).

V Eugene se mělo o světové tituly závodit do 6. do 15. srpna 2021, ale bezprecedentní odložení olympijských her v Tokiu kvůli pandemii koronaviru si vynutilo hledání nového termínu. Mezinárodní federace se přiklonila k přesunu šampionátu do sezony 2022, aby příští rok nebyly dvě globální atletické akce.

Netradičně bude mistrovství světa v červenci, protože na zbytek přespříštího léta už byly naplánovány Hry Commonwealthu v Birminghamu (27. července až 7. srpna) a multisportovní ME v Mnichově včetně toho atletického (11. do 21. srpna).

Případnou účast některých závodníků na všech akcích by mělo umožnit naplánování atletického programu do závěru Her Britského společenství. "Bude to šest týdnů absolutně prvotřídní atletiky. Více než 70 našich členských federací patří do Commonwealthu a více než 50 federací je evropských, takže naším cílem bylo vytvořit dostatek prostoru pro atlety, kteří se rozhodnou zúčastnit i dalších velkých akcí," uvedl v tiskové zprávě prezident Světové atletiky Sebastian Coe.

Považuje to za jedinečnou šanci na prezentaci atletiky, i když vynucenou okolnostmi. "Nikdy bychom se nerozhodli mít tři velké šampionáty v tak rychlém sledu," poznamenal. Poděkoval americkým pořadatelům a jejich partnerům za vstřícnost.

Přístup Světové atletiky ocenil Libor Varhaník, který se v evropské federaci dočasně stará o mistrovství Evropy v Mnichově. "Chtěl bych jménem všech aktérů poděkovat Světové atletice za konstruktivní spolupráci při hledání nového termínu, který by respektoval už naplánované velké akce na rok 2022. Mezinárodní sportovní kalendář byl tvrdě zasažen při našem boji v této hrozné globální zdravotní krizi," uvedl předseda Českého atletického svazu.

V prohlášení na svazovém webu doplnil, že návrat sportovního kalendáře do běžné podoby lze očekávat nejdříve v roce 2023. Odložení OH totiž vyvolalo dominový efekt. "Musíme být tvořiví i tolerantní v hledání kompromisů nutných k sestavení termínové listiny. Období po pandemii bude jiné než před ní. Nemá smysl si nalhávat, že bude jednoduché. Na druhé straně věřím, že nám pomůže vrátit se k důležitým hodnotám a že si všichni uvědomí, že tělesná zdatnost a dobrá mysl (které atletika a sport obecně přináší) jsou základními stavebními kameny pevného zdraví a budování imunity, jejichž důležitost toto období ještě více umocnilo," řekl Varhaník.