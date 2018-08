Podělal jsem to. Moje chyba, smutnil po výpadku na ME Holuša

Tak tohle nikdo nečekal. Jakub Holuša patřil na evropském šampionátu k horkým aspirantům na medaili, nakonec se jeho sen o cenném kovu ze závodu na 1500 metrů rozplynul už v rozběhu. A to přesto, že český mílař letos už dvakrát překonal český rekord a brousil si zuby na další skvělý výsledek. Místo toho odjíždí z Berlína zklamaný. "Podělal jsem to, moje chyba," smutnil po nešťastném závodě.

V letošní sezoně se dostal do vynikající formy, z které chtěl na mistrovství Evropy vytěžit co nejvíc. Ostře sledovaný závod se mu ale vůbec nepovedl, a tak uvízl už v sítu rozběhů. Po závodě na sebe byl pěkně naštvaný, obzvlášť proto, že se mu jinak tak skvěle daří. "Trenér mě připravil skvěle, měl jsem skvělé podmínky od svazu i Dukly a dneska jsem to podělal. Je to moje chyba," nebral si před novináři servítky.

Ve svém rozběhu se sice dlouho držel na postupové příčce, v závěru ji ale překvapivě ztratil. O to víc byl třicetiletý běžec zklamaný. "Dvě stě metrů před cílem jsem měl kontakt se švédským závodníkem. Nevím, jestli mě to stálo nějakou energii, ale na stovce do cíle jsem cítil, že to nejsem já, neměl jsem ten krok. Snažil jsem se držet zuby nehty, ale tam už rozhoduje každý krok," popisoval průběh závodu.

Jeho skupina navíc běžela hodně pomalu, a tak bylo brzy jasné, že dál neprojde ani díky času. Nakonec skončil až čtyřiadvacátý, daleko za svým snem i očekáváními, která byla díky skvělým časům v sezoně hodně vysoká. "Teď je to obrovské zklamání a propadák. Časy jsou pěkná věc, ale celá sezona se hodnotí podle medailí. Mně sem jede rodina, lístky mají jen na finále... Nevím, jak jim to budu vysvětlovat. Velké zklamání, sezona v háji," smutnil.

I přes neúspěch se ale ještě hodlá zvednout a zpackanou sezonu dokončit co nejlépe. "Nevím, jsem smutný. Prostě jsem vypadl, musím to vzít jako realitu, mistrovství Evropy se mi nedaří a už se to nezmění. Sezonu ale určitě nebalím. Mám tam míli v Birminghamu a finále Diamantové ligy. Zkusím se vzchopit," řekl na závěr.