Porvu se o zlepšení svého výkonu na osmistovce, řekla Dibabaová

Světová rekordmanka na 1500 metrů Genzebe Dibabaová už dorazila do Ostravy, kde bude ve středu na Zlaté tretře testovat rychlost v běhu na 800 metrů. Ráda by si vylepšila osobní rekord na této trati. Do dějiště mítinku už přijela také kladivářská světová rekordmanka Anita Wlodarczyková, kterou v úterý čeká jedenáctý ostravský start a obhajoba loňského vítězství. Tentokrát bude mít zdatnou soupeřku v podobě vedoucí ženy letošních tabulek Gwen Berryové z USA.

Sedmadvacetiletá Dibabaová už si osmistovku dříve vyzkoušela. "Je to velmi rychlá trať, můj osobák je 1:59, ale ten bych chtěla překonat. Když se mi bude dařit, možná bych mohla atakovat čas 1:57. Je tady výborná dráha, takže to bude fantastický závod," řekla na dnešní tiskové konferenci.

Dvojnásobná halová mistryně světa z březnového šampionátu v Birminghamu, kde vedle patnáctistovky vyhrála i trojku, zkouší na dráze i závody na 5000 metrů. "Chci dál běhat hlavně patnáctistovku, ale osmistovku i pět kilometrů mám ráda. Pětka je ze všech tratí nejsnazší - neběží se moc rychle a rozhoduje se až v závěru. Na 800 i 1500 metrů je potřeba více síly, rychlosti a energie," popisovala.

Jako doma se v Ostravě cítí jiná světová rekordmanka Wlodarczyková. Dvojnásobná olympijská šampionka by chtěla překonat osmdesátimetrovou hranici, která jí loni v Ostravě o 28 centimetrů unikla. Rekord mítinku tehdy posunula na 79,72 metru. "V této sezoně na to čekám. Jsem dobře připravená a rozhodně bych chtěla zaútočit," řekla.

Bude v nezvyklé pozici, protože v letošních tabulkách jí patří až čtvrtá příčka. "Je to pro mě nová situace, v minulosti jsem měla kvalitní soupeřky, ale letos je to už zase jiné. Ale vůbec mě to nestresuje, ještě je teprve začátek sezony, ale je moc dobře, že jsou závodnice, se kterými budu soupeřit," komentovala svou situaci.

Američanka Berryová ji naposledy porazila v pátek v polském Chorzówě. Také ji žene vidina osmdesáti metrů. Její letošní maximum je zatím 77,78 metru. "Vím, že musím zůstat hodně koncentrovaná. Je potřeba se neustále učit, víc se zaměřit na sport. Momentálně jsem si jistá, že je v mých silách překonat osmdesátimetrovou hranici," řekla osmadvacetiletá Američanka.