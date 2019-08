Povzbuzený mílař Holuša má na ME družstev velké ambice

Povedený víkendový závod v Bernu dodal mílaři Jakubu Holušovi sebevědomí. Věří, že může zaútočit na limit IAAF pro účast na mistrovství světa, za kterým časem 3:36,65 zaostal o 65 setin. Dobrou formu chce prodat i na mistrovství Evropy atletických družstev, které se uskuteční od pátku do neděle v Bydhošti. Chce tam bojovat o vítězství.

Pátý muž předloňského mistrovství světa kvůli únavové zlomenině kyčle přišel o halovou sezonu a venku začal závodit až v červnu na Odložilově memoriálu. Rozbíhal se pomaleji, ale právě závod v Bernu znamenal průlom. "Ukázal mi, že Jakub Holuša je zpět. Výkony 3:40 jsou za mnou, že jsem to zlomil. Věřím, že jsem zpátky na úrovni, na jaké jsem byl před zraněním," řekl ve středu před odjezdem do Polska.

Věří, že by mu čas z Bernu mohl díky postavení ve světových tabulkách stačit k účasti na šampionátu v Dauhá, ale spoléhat na to nechce. "Chci si to zajistit svýma nohama. Chci ten čas ještě zlepšit, abych měl úplnou jistotu," uvedl český rekordman. "Vím, že se z toho odrazím dál. Už včera při tréninku jsem se cítil zase mnohem lépe než dva týdny před tím. Cítím, jak to jde postupnými kroky dál, dál, dál. Myslím si, že dvě sekundy tam určitě jsou," přemítal.

Dobrou formu by rád prodal v Bydhošti, kde půjde spíše o umístění než o kvalitní čas. "Ten závod bude hodně vyrovnaný, jsou tam čtyři lidi, kteří se o to popereme. Jdu do toho s tím, že chci vyhrát, ale spokojený budu s první trojkou," uvedl Holuša, který před dvěma lety v Lille vyhrál na ME družstev závod na 3000 metrů. V Bydhošti by měli k jeho největším konkurentům patřit domácí Marcin Lewandowski, Francouz Rabie Doukkana, Španěl Kevin López a Brit Charlie Da'Vall Grice.

Momentálně je Holuša zdravý a problematickou kyčel šetří jen mimo dráhu. "Vím, co tomu speciálně vadí, to se snažím nedělat. Třeba překážky nedělám vůbec, všechny ty vnější rotace. Hluboké dřepy v posilovně nedělám, nějaká další cvičení v posilovně. Jinak v běhání všechno, tam se nehlídám," podotkl. Ve snaze o vrcholné výkony to jinak nejde. "Šlapu do toho naplno, to nejde dělat napůl. Buď to vydrží, nebo skončím. Já věřím, že to vydrží," doplnil.

Posledních sedm týdnů strávil na soustředění ve Svatém Mořici. "V létě je to tam úžasné, není lepší místo. Je tam stadion, je tam rovina, člověk tam má všechno, co potřebuje, i bydlí tři minuty chůze od stadionu. Je to dostatečně vysoko. Všichni vědí, že je to nejlepší. Když přijdete teď na stadion, tak je tam sto lidí, opravdu šrumec," vyprávěl.

Dlouhé pobyty mimo domov jsou psychicky náročné, ale Holuša je považuje za nezbytné. "Vždycky je soustředění mnohokrát lepší než doma. Profesionální sportovec má akorát spát, jíst, trénovat a regenerovat. Další věci už ho rozptylují. Tady musí vynést koš, dojít na poštu, nakoupit, vyřizovat spoustu věcí. To jsou věci, které mu nepomáhají," dodal jednatřicetiletý běžec.