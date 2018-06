Překvapení na Zlaté tretře, Vrzalová si doběhla pro třetí místo

Simona Vrzalová obsadila na mítinku Zlatá tretra třetí místo v běhu na 1500 metrů v osobním rekordu 4:04,80 minuty, kterým se zařadila na druhou příčku v českých historických tabulkách. Lepší je jen rekordmanka Ivana Walterová (4:01,84). Vrzalová si zlepšila maximum o více než dvě sekundy a posunula se před Andreu Šuldesovou (4:06,13), což se o setinu povedlo i sedmé v cíli Dianě Mezuliáníkové. Ta si osobní rekord zlepšila o více než pět sekund a kvalifikovala se na mistrovství Evropy.

Vrzalová na ostravské dráze podlehla jen Gudaf Tsegayové z Etiopie (4:02,45) a o 39 setin Britce Sarah McDonaldové. "Myslím, že to bylo dneska dost silně obsazené. Jsem tedy překvapená, že jsem byla třetí," divila se Vrzalová. Výkon ji ale nepřekvapil. "S trenérem víme, že už delší dobu mám na to běhat tenhle čas, i lepší. Nechci být namyšlená, ale soudím podle tréninku. Doteď jsem to nedokázala prodat a jsem ráda, že to bylo zrovna dneska," uvedla.

Mutaz Essa Baršim a Danil Lysenko se přetahovali o rekord Zlaté tretry ve skoku do výšky. Jako první ho překonal ruský reprezentant, ale nakonec mu ani 236 cm nestačilo k vítězství. Katarský lídr světových tabulek překonal v taktickém souboji ještě o dva víc.

Nikola Ogrodníková v předprogramu vyhrála oštěpařskou soutěž svým třetím nejlepším hodem sezony 64,17 metru. Zlepšila se oproti čtvrtečnímu startu na Diamantové lize v Oslu, kde jí k třetímu místu stačilo 61,56. "Z Osla jsem přijela s takovým zvláštním technickým pocitem. V Oslu mi to moc nešlo, prala jsem se s rozběhem. Tady jsem se to snažila změnit, což se mi podařilo. Spíš jsem potom zase bojovala s rozběhem. Nějak mi to nevycházelo, ani vítr nebyl ideální. Ale jsem spokojená," řekla Ogrodníková.