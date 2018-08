Přetrpěl zdravotní trable a postoupil. Jsem tady, žiju, říká Vadlejch

S notnou dávkou nejistoty nastupoval do dnešní kvalifikace na mistrovství Evropy oštěpař Jakub Vadlejch. Kvalifikace ho uklidnila, že je schopen závodit. Sice po hodu dlouhém 80,28 metru postoupil z 10. místa, ale jeho první hod letěl za 85 metrů, jen se nedokázal udržet před čárou.

Po Diamantové lize v Rabatu, která byla 13. července, se Vadlejch kvůli bolavým zádům prakticky nemohl hýbat. Vynechal mistrovství republiky a v posledních týdnech před šampionátem musel omezit trénink na minimum. Dnes před kvalifikací absolvoval jen dva rozcvičovací hody a s trenérem Janem Železným byli rádi, že je společně se soutěžními pokusy vydržel. "My jsme fakt nevěděli. Ani on, myslím si, nevěděl, protože my jsme skoro neházeli. Nevěděli jsme, jak zareagují záda, všechno. Jsem tady, žiju," oddechl si úřadující vicemistr světa při rozhovoru s novináři.

Ani kvalifikace pro něj nebyla bezbolestná. "Tahá tříslo a dokonce i kotník, ale to je oštěp. Ale odházel jsem, nekulhám tady, nelezu po zemi," poznamenal.

Mohl mít splněno o dva hody dříve, kdyby nepřešlápl úvodní dlouhý pokus. Při něm si vyměřil stejný rozběh jako při startech v Diamantové lize a očekával, že bude mít ještě rezervu. "Říkal jsem si, že teď asi budu mít horší nohy, protože jsem měsíc nemohl pořádně trénovat. Tak budu daleko před čárou a tím pádem budu mít jistotu, že nepřešlápnu. A naopak jsem přešlápl. Takže je vidět, že asi mám dobré nohy a jenom to je v hlavě," popisoval.

S druhým pokusem za hranici 80 metrů nebyl spokojený, ale tušil, že by mohl stačit na postup. K finále chce přistoupit jinak. "Začít dobrým hodem, ze kterého budu mít dobrý pocit a budu cítit, že potenciálně může letět dál, to by bylo skvělé," uvažoval dvojnásobný vítěz Diamantové ligy. Dnešní první pokus bez přešlapu by takovým hodem mohl být.

Sledoval, že jako dvanáctý do finále proklouzl jeho reprezentační kolega Petr Frydrych. "Určitě to pomůže. My jsme spolu i na pokoji, tak se můžeme hecovat do zítřka," pochvaloval si.

V sektoru sledoval i soupeře. Všiml si problémů olympijského šampiona Thomase Röhlera, který se zachraňoval až třetím pokusem. "Thomasovi klouzla dvakrát tretra, což u něj, když se stane, je většinou konec závodu. Ale třetím se vzchopil," řekl Vadlejch.

Povídal si i s Johannesem Vetterem, který prvním pokusem dlouhým 87,39 metru kvalifikaci vyhrál. "Říkal mi, že měl nejdřív zraněný zaďák a pak něco s kotníkem, tak to vypadá, že zase až tak zraněný nebyl," uvedl Vadlejch. Také on soupeřům přiblížil své potíže. "Kluci se ptali a docela koukali, co mi bylo. Ale říkali: 'Jsi tu a to je hlavní'," dodal.

Finále oštěpařů s dvojnásobnou českou účastí začne ve čtvrtek ve 20:22.