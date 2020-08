Program olympijských her by se mohl rozšířit o přespolní běh

Do programu olympijských her by se po sto letech mohl vrátit přespolní běh. Rada Světové atletiky (WA) po čtvrteční videokonferenci oznámila, že na OH 2024 v Paříži by se v krosu mohla běžet smíšená štafeta.

"Atletiku jsem si zamiloval díky přespolnímu běhu. Bylo by opravdu symbolické, kdyby byla tahle krásná disciplína po celém století zařazena zpět a nová generace běžců by si zamilovala velkolepou výzvu, kterou přináší závodění mimo dráhu," řekl předseda WA Sebastian Coe.

Zástupci atletické federace by se brzy měli sejít s pořadateli pařížských her, aby se domluvili na podrobnostech. Podle návrhu WA by ve štafetě běželi za zemi dva muži a dvě ženy. Dvouapůlkilometrový úsek by každý absolvoval dvakrát. Definitivní program her by měl Mezinárodní olympijský výbor schválit koncem letošního roku.

Kros patřil do programu OH v letech 1912, 1920 a 1924 a vévodili mu "Létající Finové". Poprvé vyhrál Hannes Kolehmainen, na poválečných hrách získal zlato legendární Paavo Nurmi.