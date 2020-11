Rekordman Kipchoge chce příští rok hlavně obhájit triumf na hrách

Světový rekordman Eliud Kipchoge má pro příští rok jako hlavní cíl obhajobu olympijského zlata v maratonu. Neví, jestli bude po letním olympijském závodě v Tokiu na začátku října na startu maratonu v Londýně. Ten čtyřikrát vyhrál, ale letos zde utrpěl svou první maratonskou porážku od roku 2013.

Šestatřicetiletý Keňan před čtyřmi lety vyhrál olympijský maraton v Riu de Janeiro a příští rok by na to v Tokiu rád navázal. "Budu v roce 2021 usilovat o olympijské zlato. Modlím se, aby tato pandemie odešla a my jsme se vrátili k běžnému životu. Chci si před tím zkusit nějaký maraton, abych zjistil, jak je na tom moje tělo," řekl Kipchoge webu Capital Sport.

Maraton v Londýně se kvůli koronavirové pandemii přesunul z obvyklého dubna na 3. října, aby byla větší šance na uspořádání masového závodu pro desetitisíce rekreačních běžců. Podzimní termín je jen něco málo přes dva měsíce po olympijském maratonu v Tokiu. Kipchoge zatím neví, zda stihne po OH zregenerovat a připravit se. "Časem se ukáže," poznamenal.

Letos v mimořádném závodě pro elitu na uzavřeném okruhu v St. James's Parku, který se uskutečnil 4. října, překvapivě skončil až osmý. Byla to teprve jeho druhá porážka ze čtrnácti maratonů. Podepsala se na něm kombinace chladného počasí a problému s uchem. "Lidé by měli vědět, že jsem jenom člověk jako oni a v maratonu se může stát cokoliv. Nechci, aby byli zklamaní, ale aby si z toho spíše brali pozitiva a nechali se inspirovat," komentoval svůj nevydařený závod, který všechny atletické fanoušky zaskočil.

Hvězdný vytrvalec, který loni ve Vídni neoficiálně jako první člověk zaběhl maraton pod dvě hodiny, už hodil londýnský nezdar za hlavu a soustředí se jen na olympijskou výzvu. "To nejhorší zranění, které můžete utrpět, je zranění vaší mysli. Pokud vaši mysl postihne defekt, jste hotoví. Právě hlava hraje velkou roli v porozumění, o čem sport je. Ta porážka je už za mnou a poučil jsem se z ní. Nyní je třeba se dívat jen dopředu," dodal Kipchoge.