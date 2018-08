Respekt. Indka s 12 prsty na nohách vyhrála sedmiboj

Navzdory bolestem zubů a přebytečných prstů na nohou vyhrála Indka Swapna Barmanová sedmiboj na Asijských hrách v Jakartě. Jednadvacetiletá atletka má na každé noze šest prstů a nyní doufá, že její současný úspěch přesvědčí nějakou sportovní firmu k tomu, aby jí vyrobila speciální obutí.

"To by mi opravdu hodně pomohlo," uvedla s úsměvem Barmanová, jež soutěž vyhrála v osobním rekordu 6026 bodů. "Nosím normální boty jako lidé, kteří mají pět prstů. Hodně to při tréninku bolí. Je to dost nepohodlné, ať už v tretrách, nebo normálních botách," dodala.

Vedle bolestí nohou se musela Barmanová během dvoudenní soutěže vyrovnávat také s problémy se zuby, kvůli nimž měla čelist oblepenou páskou. "Jedla jsem dřív hodně čokolády, takže mám potíže se zuby. Začaly mě bolet dva dny před soutěží. Bylo to drsné, ale nemohla jsem zahodit roky tvrdé práce. Takže jsem zapomněla na bolest a vydala ze sebe maximum," řekla Indka, jež loni vyhrála sedmiboj i na atletickém mistrovství Asie.