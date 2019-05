S nepříznivým počasím se nejlépe poprala Asherová-Smithová

Muži: 200 m (vítr +1,0 m/s): 1. Brown (Kan.) 20,06, 2. Gulijev (Tur.) 20,40, 3. Richards (Trin.) 20,45. 400 m: 1. Norman 44,53, 2. Benjamin 45,13, 3. Cherry (všichni USA) 46,30. 1500 m: 1. Cheruiyot (Keňa) 3:35,79, 2. Souleiman (Džib.) 3:37,30, 3. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:37,30. 400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 47,85, 2. Holmes (USA) 49,25, 3. Barr (Ir.) 50,28. Tyč: 1. Kendricks (USA) 572, 2. Lisek (Pol.) 560, 3. Jamamoto (Jap.) 548. Dálka: 1. Montler (Švéd.) 822, 2. Echevarría (Kuba) 812, 3. Henderson (USA) 809. Disk: 1. Stahl (Švéd.) 69,57, 2. Dacres (Jam.) 68,96, 3. Weisshaidinger (Rak.) 66,97. Ženy: 200 m (+1,3): 1. Asherová-Smithová (Brit.) 22,18, 2. Thompsonová (Jam.) 22,66, 3. Schippersová (Niz.) 22,78. 800 m: 1. Wilsonová (USA) 2:00,87, 2. Alemiová (Et.) 2:01,26, 3. Jepkosgeiová (Keňa) 2:01,98. 5000 m: 1. Tiropová (Keňa) 14:50,82, 2. Workuová (Et.) 14:51,31, 3. Rengeruková (Keňa) 14:51,34. 100 m př. (+1,3): 1. Harrisonová 12,52, 2. Nelvisová (obě USA) 12,69, 3. Amusanová (Nig.) 12,85. Výška: Lasickeneová (Rus.) 192, 2. Levčenková (Ukr.) 190, 3. Kinseyová (Švéd.) 190. Disk: 1. Caballerová 65,10, 2. Pérezová (obě Kuba) 65,09, 3. Čchen Jang (Čína) 64,25. Další disciplíny: Muži: 800 m: 1. Tuka (Bos.) 1:46,68. 10.000 m: 1. Kipruto (Keňa) 26:50,16, 2. Gebrhiwet (Et.) 27:01,02, 3. Kifle (Erit.) 27:27,68. Ženy: 1500 m: 1. Muirová (Brit.) 4:05,37,...10. Mezuliáníková (ČR) 4:14,55.