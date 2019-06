Semenyaová nechybí v předběžné nominaci na mistrovství světa.

Caster Semenyaová je v předběžné nominaci jihoafrického svazu na mistrovství světa. Mezi čtyřicítkou jmen figuruje dvojnásobná olympijská vítězka v běhu na 800 metrů zatím podmíněně. Bude záležet na tom, jak se vyvine situace s pravidlem IAAF, jež zakazuje běžkyním s vyšší hladinou testosteronu závodit bez hormonální léčby na středních tratích. Švýcarský soud na začátku června platnost pravidla dočasně zrušil a dal světové federaci čas na reakci do 25. června.

Semenyaová vede na osmistovce suverénně letošní tabulky, čas 1:54,98 zaběhla na začátku května dva dny poté, co CAS zamítl její odvolání proti zavedení pravidla. To pak vstoupilo v platnost 8. května a Semenyaová od té doby nezávodila. Protože léčbu odmítla, začala plánovat starty na delších tratích. V úterý by měla absolvovat v Paříži závod na 2000 metrů, přihlásila se také na trojku na mítinku Diamantové ligy v americkém Stanfordu 30. června. Mezitím uspěla u švýcarského soudu, na který se obrátila s žádostí, aby bránil základní lidská práva.

Semenyaová na minulém MS v Londýně získala třetí titul na osmistovce, k tomu přidala i bronz na 1500 m. Na delších tratích nemá výkonnost na to, aby soupeřila s elitou, na jaře ale získala domácí titul na pětce.

Vedle ní je další hvězdou s otazníkem v jihoafrické nominaci olympijský vítěz a světový rekordman v běhu na 400 metrů Wayde van Niekerk, který se vrací na dráhu skoro dva roky po vážném zranění kolena. Jako obhájce titulu má sice pro start v Dauhá divokou kartu, nesplnil ale jedno z nominačních kritérií domácího svazu ASA, kterým je účast na jihoafrickém šampionátu. Bude proto potřebovat od ASA výjimku. První velký závod by měl absolvovat na Diamantové lize v Londýně 20. a 21. července.