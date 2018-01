Smutný hrdina Svoboda: Zachoval jsem se jako hloupý sportovec

Petr Svoboda byl po finálovém běhu na 60 metrů překážek nejsmutnějším vítězem na halovém mítinku v Ostravě. Místo oslav skryl hlavu v dlaních, sedl si s bolestivou grimasou na zem a chytil se za levé tříslo. Nyní bude čekat, zda ho další zdravotní lapálie nepřipraví o start na halovém mistrovství světa v Birminghamu. Časem 7,51 sekundy ze sobotního závodu v Jablonci je přitom Svoboda aktuálně druhým mužem letošních světových tabulek.

Poprvé tříslo trochu ucítil hned na druhé nebo třetí překážce, ale to ještě nepovažoval za vážný problém. "Nevěděl jsem, jestli je to náraz od překážky, nebo svalové. Pokračoval jsem, na čtvrté, páté jsem ucítil to, co už párkrát dříve a s čím jsem normálně bez bolesti doběhl," vyprávěl novinářům.

Kritický okamžik přišel při došlapu za pátou překážkou, kdy mu v třísle začalo cukat. "Natržené to asi nebude úplně, protože jsem doběhl. Ale něco se tam stalo. Nevím, teď budu bojovat o to, abych mistrovství světa vůbec stihl," řekl posmutněle.

Chtěl za každou cenu vyhrát, proto závod doběhl. "Zachoval jsem se jako hloupý sportovec. "V tu chvíli mě to tak nelimitovalo, nebyla to bolest, jako by tam jen něco přeskočilo. Sám nevím, jak je to vážné, to zjistím až zítra," uvedl bronzový medailista z loňského halového mistrovství Evropy.

Letos do sezony vstoupil ještě rychlejším časem, než byl jeho bronzový výkon z Bělehradu, a myslel hodně vysoko. "Věřil jsem, že český rekord nebude jediná stanice, kde se zastavím," řekl Svoboda, jehož české maximum z roku 2010 má hodnotu 7,44. To bylo ještě před vleklými problémy s achilovkou, kvůli kterým přišel o OH v Londýně a po zánětu v roce 2013 málem i o nohu.

Na dráhu se vrátil před čtyřmi lety a loni comeback završil halovou medailí. V Ostravě vyhrál rozběh za 7,56, ale čekal ještě víc. "Upřímně, chtěl jsem běžet pod 7,50 už v rozběhu. Ale tam jsem kopl do první překážky a za poslední jsem zapadl. Cítím formu obrovskou," prohlásil.

Finálové sekundy jeho pocity změnily. "Teď nevím, jak to bude vypadat. Na to, jak jsem měl v hlavě našlápnuto, mě to mrzí," dodal třiatřicetiletý překážkář.