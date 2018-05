Špotákovou kritizují za množení psů. Skončí v dobrých rukou, hájí se

Oštěpařka Barbora Špotáková se ve středu chtěla s fanoušky na Facebooku podělit o radostnou novinu, její fenka porodila osm štěňat. Místo obdivu nových "přírůstků do rodiny" však atletka musela čelit vlně negativních komentářů, v nichž ji lidé vyčítali, že nezodpovědně namnožila spoustu malých psů, kteří by později mohli skončit v už tak přeplněných útulcích.



"Včera jsem měla celkem fušku. Ale úspěšnou! Rodila jsem. Ještě ne já, ale naše fenka," napsala Špotáková, která sama očekává narození druhého potomka v létě a přerušila kariéru. S manželem Lukášem už má pětiletého syna Janka. "Máme šest fenek a dva pejsky. Zájem je veliký, ale je možné, že za pár týdnů nějaké štěně nabídnu," pochlubila se dvojnásobná olympijská vítězka na sociální síti.



Nečekala však, jaký ohlas její příspěvek vyvolá. Pod fotografií ji začaly desítky lidí urážet s tím, že podobnému "množení" psů by rozhodně neměla dělat reklamu. Atletka proto svou fotku z internetu brzy smazala a přidala vysvětlující status.



"Netušila jsem, že sklidím takovou zlobu za to, že svým známým a jejich dětem věnuji úžasného čtyřnohého kamaráda," podotkla Špotáková. Lidé se podle ní nemusejí bát, že by štěňata čekal nehezký osud. "Všechna už jsou nasměrována do dobrých rukou. A jen pro informaci - do útulků pravidelně přispívám, doma jsme z něj měli i psa. Je mi líto, že jsem příspěvek sdílela, protože sama za nedlouho čekám potomka a snažím se co nejvíc vyvarovat negativních lidí," napsala atletka.



Záporné komentáře se však objevují i pod jejím druhým sdělením, přičemž největším předmětem sporu je spousta opuštěných psů v útulcích. "Když nějaký útulek navštívíte, pochopíte, proč jsme pak nešťastní z toho, když si někdo namnoží štěňata doma a lidé si místo psa z útulku vezmou právě vaše štěně. Nechtěná útulková štěňata a mladí psi mezitím dospějí za mřížemi a domov pak hledají o to hůř," kritizovala Špotákovou jedna z uživatelek.



Další z nich pak přidává i konkrétní zkušenost s nejúspěšnější českou atletkou poslední éry. "Psů v útulcích jsou tisíce, kapacity jsou plné. Nejdéle tam obvykle zůstávají psi větší, kříženci a hlavně černí, kteří čekají mnohdy i roky. Přesně takového desetiletého psa loni paní Špotáková sama po třech dnech vrátila do útulku, a pak šla a namnožila osm dalších takových," nechápala Kateřina Hadrabová.



Atletka však mezi svými příznivci zároveň našla i zastání. A sama zůstala nad věcí. "Je mi jasné, že vynadat 'slavné' Špotákové musí být před spaním hrozně fajn zábava," rýpla si do svých odpůrců. "Pojďme dělat něco prospěšnějšího," vzkázala pak u další fotografie, kde odhalila, že navzdory přerušení kariéry kvůli mateřství musí stále podstupovat i dopingové kontroly.

