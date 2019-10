Staněk byl desátý, bitvu koulařů vyhrál Kovacs

Finále: Muži: Koule: 1. Kovacs 22,91 - nejlepší letošní světový výkon, 2. Crouser (oba USA) 22,90, 3. Walsh (N. Zél.) 22,90, 4. Romani (Braz.) 22,53, 5. Hill (USA) 21,65, 6. Bukowiecki (Pol.) 21,46, 7. Gill (N. Zél.) 21,45, 8. Enekwechi (Nig.) 21,18, ...10. Staněk (ČR) 20,79. 4x100 m: 1. USA (Coleman, Gatlin, Rodgers, Lyles), 37,10 - nejlepší letošní světový výkon 37,10, 2. Británie (Gemili, Hughes, Kilty, Mitchell-Blake) 37,36 - evropský rekord, 3. Japonsko (Tada, Širaiši, Kirju, Sani Brown) 37,43, 4. Brazílie 37,72, 5. JAR 37,73, 6. Čína 38,07, Francie nedokončila, Nizozemsko diskvalifikováno. Ženy: 1500 m: 1. Hassanová (Niz.) 3:51,95 - nejlepší letošní světový výkon a evropský rekord, 2. Kipyegonová (Keňa) 3:54,22, 3. Tsegayová (Et.) 3:54,38, 4. Houlihanová (USA) 3:54,99, 5. Muirová (Brit.) 3:55,76, 6. Debuesová-Staffordová (Kan.) 3:56,12, 7. Chebetová (Keňa) 3:58,20, 8. Simpsonová (USA) 3:58,42. 5000 m: 1. Obiriová 14:26,72, 2. Kipkemboiová (obě Keňa) 14:27,49, 3. Klosterhalfenová (Něm.) 14:28,43, 4. Gemechuová (Et.) 14:29,60, 5. Rengeruková (Keňa) 14:36,05, 6. Workuová (Et.) 14:40,47, 7. Weightmanová (Brit.) 14:44,57, 8. Feysaová (Et.) 14:44,92. 4x100 m: 1. Jamajka (Whyteová, Fraserová-Pryceová, Smithová, Jacksonová) 41,44 - nejlepší letošní světový výkon, 2. Británie (Philipová, Asherová-Smithová, Nelsonová, Neitová) 41,85, 3. USA (Bryantová, Danielsová, Akinosunová, Parkerová) 42,10, 4. Švýcarsko 42,18, 5. Německo 42,48, 6. Trinidad a Tobago 42,71, 7. Itálie 42,98, 8. Čína 1:05,97. Trojskok: 1. Rojasová (Ven.) 15,37, 3. Rickettsová (Jam.) 14,92, 3. Ibargüenová (Kol.) 14,73, 4. Williamsová (Jam.) 14,65, 4. Saladuchová (Ukr.) 14,52, 6. Peleteirová (Šp.) 14,47, 7. Orjiová (USA) 14,46, 8. Mamonaová (Portug.) 14,40. Rozběhy a kvalifikace: Muži: 4x400 m: 1. USA 2:59,89, ...12. ČR (Tesař, Desenský, Šorm, Müller) 3:02,97 - nepostoupili do finále. Oštěp: 1. Vetter (Něm.) 89,35, ...6. Vadlejch (ČR) 84,31 - postoupil do finále. Ženy: 100 m př.: 1. Amusanová (Nig.) 12,48. 4x400 m: 1. USA 3:22,97 - nejlepší letošní světový výkon. Dálka: 1. Mihambová (Něm.) 698.