Staněk se těšil na Duklu hlavně do pořádné posilovny

Koulař Tomáš Staněk se po mistrovství Evropy těšil na Duklu do posilovny. V té berlínské totiž český atlet trénovat nemohl, protože vybavení tamní posilovny na pořádnou přípravu nestačilo. Čtvrtý muž evropského šampionátu tak musel v přípravě improvizovat.

Bezprostředně po finále, které měli koulaři v úterý 7. srpna, musel Staněk odpočívat. "Trenér (Jan Tylče) mi nařídil dva dny volna, když mě viděl, jak jsem zhuntovanej po tom finále. Myslím, že mě snad žádný závod ještě takhle neodrovnal," řekl dnes novinářům.

Podepsalo se na něm psychické vypětí z kvalifikace, ze které postoupil jen těsně, i průtahy před finálovou soutěží a v jejím průběhu. "Dal jsem do toho závodu úplně všechno. Pak to na mě padlo, lehnul jsem a vstával jsem běžně v půl jedenácté, což se mi nestává. Normálně vstávám v osm," vyprávěl.

V Berlíně si pak mohl chodit zaházet a zaběhat překážky na stadion. Posilovna, ve které tráví významnou část tréninku, pro něj použitelná nebyla. "To zázemí tam bylo na Německo hodně slabé. Tam jsem hodil činku a málem spadnul strop, nebyly tam kotouče. Bylo to tak na rozcvičení, na trénink to nebylo," popisoval.

Na činky se tak mohl pořádně vrhnout až v Praze. "Až tady na Dukle jsem se trošku pobavil," řekl s úsměvem. Hodlá totiž ladit formu ještě na finále Diamantové ligy, které ho čeká 30. srpna v Curychu, a na zářijový Kontinentální pohár v Ostravě. "Jsou to společně s mistrovstvím Evropy všechno prestižní závody, na kterých se hází daleko. K těm ta příprava směřuje," uvedl bronzový medailista z letošního halového mistrovství světa.