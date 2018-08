Staňková: Chci vylepšit desáté místo, nechám tam duši

Evropský atletický šampionát v německém Berlíně je v plném proudu, zastoupení ve finálových bojích mají i české barvy. Jednou z těch, co se bude snažit o úspěch, je i diskařka Eliška Staňková. Aby vylepšila své dosavadní maximum, je ochotna nechat na stadionu i duši.

Zatím nejlepším umístěním Elišky Staňkové na evropských šampionátech bylo desáté místo, které vybojovala před čtyřmi roky v Curychu. Dosavadní maximum by ráda vylepšila v nadcházejícím sobotním finále, do něhož se probojovala z úspěšné kvalifikace, v níž obsadila devátou příčku.

Do finálového souboje půjde na mistrovství Evropy už potřetí v řadě. "Udělám vše proto, abych vylepšila to desáté místo. Chci tam nechat duši a posunout se. Už mám na to trošičku věk," řekla třiatřicetiletá vrhačka.

K úspěšné přípravě a výsledkům jí kromě trenérského týmu, ve kterém jsou Josef Karas a Josef Šilhavý, pomáhá také psycholog Marian Jelínek. "Hlavně mě uklidňuje. Můj stav při závodě je všelijaký. Najednou mám těžké nohy, je to jiné než na tréninku. Jeho hlavní věta je: 'O co vlastně jde?'," popisovala rodačka z Kraslic.

Bez stresu chce pojmout i finálový program a plánuje si naplno užít atmosféru. "Chci tam jít s klidem, je to fantastický stadion, spousta lidí, sedí mi to. Kruh je trochu zasazený do země, takže člověk je tam ve své hlavě, lidi kolem fantastický, stadion má historii".

Soupeřit bude i s Chorvatkou Sandrou Perkovičovou, se kterou má dobrý přátelský vztah. "Já s ní byla na soustředění, takže ji znám. Dá se říct, že jsme kamarádky, bavíme se. Ona hází bez přeskoku, já s přeskokem, tak se moc nedá okoukávat. Je to jiná technika, ale tu ránu v konci má neskutečnou, o tu se snažíme všechny," dodala.