Strašný! kritizoval naštavný Staněk systém soutěže

Hodně naštvaný byl po svém vystoupení na Kontinentálním poháru koulař Tomáš Staněk. Kritizoval inovativní formát soutěže, který podle něj nemá s atletikou nic společného, i organizaci českých pořadatelů. Jednoho ze čtyř českých zástupců na této akci totiž nikdo nepřijel vyzvednout na nádraží a pak na něj nezbyl týmový dres. Závodil proto ve vlastním s přelepenou značkou sponzora.

Ve vrhačských disciplínách a horizontálních skocích mají všichni závodníci jen tři pokusy. Do čtvrté série pak postoupí jen jeden z každého kontinentu. Čtvrtý pokus určí dva finalisty, mezi nimiž pak rozhoduje pátý pokus.

"Strašný! Tohle nemá vůbec co dělat s atletikou. Většina kluků se začala rozehřívat u třetího pokusu, krátit to nemá smysl. Já už se třetím pokusem taky začínal chytat, že bych mohl hodit daleko. Bohužel nejsme stroje, abychom naplánovali, že prvním hodem dáme nejdál," láteřil Staněk.

Rozhodčí navíc podle něj soutěž zbytečně urychlovali. Spouštěli čas na pokus, aniž se na závodníky podívali. "Furt jsem to musel kontrolovat, protože jsem čekal na kouli. (Egypťan) Hamza mi ji vzal, než ji očistili, tak běžely stopky," vyprávěl Staněk.

I když byl jinak připravený, dostával se kvůli tomu do časové tísně. "Přišel jsem tam, dal si kouli ke krku a měl čtyři vteřiny. Co pak mám dělat? Rituál, který mám na začátku, jsem nestíhal. Musel jsem spěchat a nesoustředíte na to, co máte dělat."

Ani ostatním koulařům se novinka nelíbí, bavil se o tom s nimi na společné večeři po závodě v Záhřebu. "Tím, že to je u nás, tak se každý ptal, co jako je? Možná se to mohlo trošku divákům líbit, ale podle mého by výkony byly úplně jiné, kdyby soutěž byla klasická na šest pokusů. Bohužel, s tím nic nezmůžeme, jsme jenom loutky," řekl český rekordman.

Byl rád, že zapsal alespoň výkon za 21 metrů. Pokus dlouhý 21,22 metru mu ale nakonec na postup nestačil, přehodil ho Polák Haratyk. Vzhledem k pravidlu o postupu jednoho člena z týmu byli v úvodních třech pokusech vlastně konkurenty, což popírá propagovaný týmový duch Kontinentálního poháru. "To není o týmu. Sice se říká, že je, ale není. Abyste si hodili další pokus, musíte jej porazit. Žádná týmovost tam není," komentoval to Staněk.

Ani neměl dres Evropy, protože ho nedostal. "Přišel jsem na fasování, dostal jedno bílé tričko s límečkem a nějaké černé triko, co měl Haratyk, které nesnáším. Když má uřízlé rukávy, řeže mě to do rukou. Tak jsem říkal, že budu házet ve svém, na které jsem zvyklý, a že mi to zalepí," vysvětlil.

Organizace v jeho případě vůbec nezafungovala. "Když jsem sem přijel, nikdo o mně nevěděl, tak jsem čekal na nádraží, naštěstí zrovna kolem projíždělo nějaké auto Kontinentálního poháru. Kdyby neprojíždělo, tak tam jsem," stěžoval si.

Ani na mistrovství republiky družstev by se podle něj nic podobného nestalo. "Aby se mě Češi ptali, co tady dělám a jestli jdu závodit... Ti byli úplně v šoku, omlouvali se mi, i když nevím, kdo za to mohl. Přijeli jsme a tam sedělo s nohama nahoře asi deset lidí a patnáct aut na parkovišti."

Na nedělní vyvrcholení soutěže v Ostravě zůstávat nebude, jede hned dnes domů. Pokud by Evropa zvítězila, musel by svou část trofeje dostat nejspíš poštou. "Vzhledem k tomu, že jsem nedostal ani pozvánku, nedivil bych se, kdyby mi nic nepřišlo. Budu fandit Evropě, šance obhájit je veliká. Ale opravdu se těším domů, protože jsem naštvaný z formátu," dodal.