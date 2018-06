Super oslava narozenin, radoval se Staněk ze třetího místa

Sedmadvacáté narozeniny dnes koulař Tomáš Staněk na atletickém mítinku Zlatá tretra v Ostravě oslavil tím nejlepším možným způsobem. Zraněním třísla sužovaný atlet si výrazně zlepšil své letošní maximum a obsadil třetí místo.

Po drobných posunech se do toho Staněk dnes pořádně opřel a dosavadní maximum vylepšil z 20,82 na 21,46. "Jsem nadmíru spokojený. Konečně jsem mohl házet, jak běžně hážu. Já jsem očekával, že budu zase trpět bolestí. Super oslava dnešních narozenin," radoval se Staněk. Český rekordman skončil za vítězným Novozélanďanem Tomasem Walshem (22,16) a Polákem Michalem Haratykem (22,08) a o tři centimetry pokořil Američana Ryana Crousera.

Staněk týdny bojuje s bolestmi v pravém třísle. V Ostravě mu od nich prý značně pomohl doktor Dobeš. "Hlavně díky němu jsem mohl házet tak jako dneska. Jsem strašně rád, že jsem házel tak, jak mám házet," řekl Staněk. "I když v rozcvičování mě to trochu píchlo, v závodě jsem už mohl házet normálně. U prvního hodu jsem to taky trochu ucítil, u druhého už to bylo lepší a pak jsem si říkal, že když už to tak nebolí, tak že to můžu rozjet a začal jsem to tam pálit," prozradil Staněk.

Staněk paradoxně první tři pokusy kvůli přešlapům ani nezapsal, což by ho na normální soutěži stálo další účast v závodě. Podle něj byly na vině vlastní technické nedostatky. "Stalo se to, že nejsem vyházený. Měl jsem tři otočkářské tréninky, pak dva závody, kdy jsem trpěl a hodně to bolelo. Já jsem to trefoval i v těch přešlapech, ono to údajně bylo za 21 a půl metru. Stačily malé nuance," uvedl Staněk.

Nejvíc ho potěšilo zdravotní zlepšení. "Zdravotně to byl o dost velký posun k lepšímu. V Oslu jsem to vůbec nemohl rozjet. Sám jsem tomu nevěřil, že dokážu dneska házet takhle. Ty přešlapy byly lepší než zapsaný výkon a chybělo málo, abych to ustál. Z toho je největší radost, že to nebyla jediná vlaštovka. Snad se konečně blýská na lepší časy," řekl Staněk.

Zvažuje, že dokonce přehodnotí i své nejbližší plány a pozmění závodní program. "Myslel jsem si, že nějaké závody zruším a budu se raději léčit, ale možná to ještě proberu s trenérem. Ale v léčbě ještě budu určitě pokračovat, když vidím, jaké to má výsledky," dodal Staněk.