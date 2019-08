U elitních atletů objevili drogy. Šokující, nechápe ředitel svazu.

Nizozemskou atletiku zasáhly v minulých dnech dva případy atletů, kteří byli v cizině zatčeni kvůli přechovávání drog. Adeptka na start na mistrovství světa v Dauhá Madiea Ghafoorová je už přes měsíc v Německu ve vyšetřovací vazbě kvůli přechovávání velkého množství omamných látek, které u ní byly nalezeny ve voze. Další sprinter Roelf Bouwmeester byl v uplynulém týdnu přistižen při obdobném činu pro změnu v Maďarsku na hudebním festivalu. V obou případech šlo podle informací agentury AP mimo jiné o extázi.

Atletický svaz na svém webu konstatoval, že je v šoku z toho, že je už podruhé v krátké době konfrontován s kauzou související s drogami. Čeká nyní na výsledky vyšetřování, případně rozhodnutí soudů, zároveň se distancoval od všech forem užívání drog nebo obchodování s nimi.

"Stále nemáme důvod si myslet něco jiného, než že je náhoda, že se objevily hned dva takové případy. Jako kdyby jen jeden nebyl dostatečně šokující," řekl AP technický ředitel svazu Ad Roskam.

Šestadvacetiletá Ghafoorová i o pět let mladší Bouwmeester jsou podle Roskama kandidáty do štafetových reprezentačních týmů. Ghafoorová zaostává letošním nejlepším časem na čtvrtce 51,90 o desetinu sekundy za limitem IAAF pro účast na MS, její loňský osobní rekord má hodnotu 51,12. Bouwmeester v červenci startoval na mistrovství Evropy do 23 let.