Vadlejch na medaili nedosáhl, oštěp má překvapivého vítěze

Muži: 1500 m: 1. Cheruiyot (Keňa) 3:29,26, 2. Machlúfí (Alž.) 3:31,38, 3. Lewandowski (Pol.) 3:31,46, 4. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:31,70, 5. Wightman 3:31,87, 6. Kerr (oba Brit.) 3:32,52, 7. Ronald Kwemoi (Keňa) 3:32,72, 8. Centrowitz (USA) 3:32,81. 10.000 m: 1. Cheptegei (Ug.) 26:48,36 - nejlepší letošní světový výkon, 2. Kejelcha (Et.) 26:49,34, 3. R. Kipruto 26:50,32, 4. Rodgers Kwemoi (oba Keňa) 26:55,36, 5. Belihu (Et.) 26:56,71, 6. Ahmed (Kan.) 26:59,35, 7. Lomong (USA) 27:04,72, 8. Crippa (It.) 27:10,76. Oštěp: 1. Peters (Gren.) 86,89, 2. Kirt (Est.) 86,21, 3. Vetter (Něm.) 85,37, 4. Etelätalo (Fin.) 82,49, 5. Vadlejch (ČR) 82,19, 6. Weber (Něm.) 81,26, 7. Krukowski (Pol.) 80,56, 8. Amb (Švéd.) 80,42. 4x400 m: 1. USA (Kerley, Cherry, London, Benjamin) 2:56,69 - nejlepší letošní světový výkon, 2. Jamajka (Bloomfield, Allen, Thomas, Gaye) 2:57,90, 3. Belgie (Sacoor, Vanderbemden, D. Borlée, K. Borlée) 2:58,78, 4. Kolumbie 2:59,50, 5. Trinidad a Tobago 3:00,74, 6. Itálie 3:02,78, 7. Francie 3:03,06, Británie nedokončila. Ženy: 100 m př. (vítr +0,3 m/s): 1. Aliová 12,34, 2. Harrisonová (obě USA) 12,56, 3. Williamsová (Jam.) 12,47, 4. Amusanová (Nig.) 12,49, 5. Vargasová (Kost.) 12,64, 6. Visserová (Niz.) 12,66, 7. Brownová 12,88, Tapperová (obě Jam.) nedokončila. Dálka: 1. Mihambová (Něm.) 730 - nejlepší letošní světový výkon, 2. Bechová-Romančuková (Ukr.) 692, 3. Brumeová (Nig.) 691, 4. Bowieová (USA) 681, 5. Mirončyková-Ivanovová (Běl.) 676, 6. Rotaruová (Rum.) 671, 7. Irozuruová (Brit.) 664, 8. Porterová (Jam.) 656. 4x400 m: 1. USA (Francisová, McLaughlinová, Muhammadová, Jonathasová) 3:18,92 - nejlepší letošní světový výkon, 2. Polsko (Baumgartová-Witanová, Wyciszkiewiczová, Holubová-Kowaliková, Swietá-Erseticová) 3:21,89, 3. Jamajka (Le-Royová, Jamesová, McPhersonová, Jacksonová) 3:22, 37, 4. Británie 3:23,02, 5. Kanada 3:25,91, 6. Belgie 3:27,15, 7. Ukrajina 3:27,48, 8. Nizozemsko 3:27,89.