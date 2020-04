Ve šlépějích mužských hvězd. Morrisová si skáče na zahradě

Elitní světová tyčkařka Sandi Morrisová společně se svým otcem staví sektor na zahradě rodného domu v Greenville. Tam úřadující vicemistryně světa našla útočiště po uzavření stadionu Arkansaské univerzity, kde se dlouhodobě připravuje. A vzhledem k vývoji pandemie koronaviru není jasné, jak dlouho bude muset v improvizovaných podmínkách trénovat.

Se stavbou začali 30. března poté, co Morrisová absolvovala dvanáctihodinovou cestu z Fayetteville do Greenville. Do rodného domu se vejde i se svým početným zvířectvem. Má dva italské chrtíky, dva papoušky a krajtu. "Byla to dobrá změna, protože celý den posloucháte pořád jen něco o covidu-19. Už mě to štvalo. Takže je fajn mít nějaký projekt a soustředit se na něj," řekla Morrisová na webu Whole Hog Sports.

Její otec Harry pracuje jako hydrogeolog, ale také rád doma buduje. Společnost své dcery si užívá. "Pro rodiče je vždycky fajn mít příležitost strávit kvalitní čas se svým dítětem. Sandi už tedy samozřejmě není dítě, je to dospělá žena. Ale jsme rádi, že ji tady máme. Najednou neměla kde trénovat. To se zdálo jako dobrý důvod udělat to, o čem jsme už dlouho mluvili," řekl.

Tyčkařský sektor přijde na 35.000 až 40.000 dolarů (866 až 990 tisíc korun), jen samotné doskočiště stojí v přepočtu kolem půl milionu korun. Morrisová ale většinu materiálu dostane darem nebo jako zápůjčku od sponzorů. Počítá s tím, že z vlastní kapsy zaplatí zhruba 2000 dolarů (necelých 50 tisíc korun).

V pondělí měli Morrisovi hotový dřevěný podklad pod sektor. Jakmile dorazí gumový povrch na rozběh, matrace na doskočiště a stojany, bude moci stříbrná olympijská medailistka z Ria začít skákat. Doufá, že by to mohlo být už tento víkend. "Potřebuju nějaké místo, kde bych mohla zůstat a trénovat nejméně do května a možná i déle, pokud ani pak nebude možné začít všechno znovu otevírat," řekla.

Tyčkařské sektory na zahradách nejsou úplně ojedinělé. Na jednom z nich vyrůstal světový rekordman Armand Duplantis. Doma může skákat i jeho předchůdce v čele historických tabulek Renaud Lavillenie. Třiatřicetiletý Francouz se na internetu nedávno pochlubil "zahradním rekordem" 570 centimetrů.