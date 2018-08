Vrabcová se v tréninku brzdit nenechala, teď by měla odpočívat

Na rozdíl od loňska, kdy ji trápil zánět šlachy v chodidle, se tentokrát vytrvalkyně Eva Vrabcová Nývltová v tréninku brzdit nenechala. Po bronzové medaili na mistrovství Evropy by měla být tři týdny bez běhání, ale její manžel a trenér Martin Vrabec pochybuje, že se tento plán povede naplnit.

Dvaatřicetiletá Vrabcová má tendence běhat víc, než by si její tým představoval. "Loni se nám povedlo ji dostatečně brzdit, letos teda už opravdu vůbec ne. Teď si myslím, že těch kilometrů už bylo někdy až přespříliš, ale ona má ten pocit a měla by mít tu zpětnou brzdu sama za ta léta své kariéry," řekl Vrabec.

Sám musí zvládat dvojroli trenéra a manžela. "Někdy to je ohromně lehké a někdy to je hrozně těžké. Rozdělit tu sportovní část a tu rodinnou je asi to nejtěžší, a když se pak blíží ten samotný závod, tak to bych nikomu asi nepřál zažít," přiznal.

Samotná Vrabcová připustila, že před závody bývá protivná a stěžuje si, jak bylo vše špatně. Na evropském šampionátu v Berlíně to prý bylo ještě horší než na loňském mistrovství světa, kde skončila čtrnáctá. "Za ta léta, ať to bylo v lyžování nebo teď v té atletice, tak se člověk naučil nějakým způsobem rozdělit ty myšlenky, něco brát vážně a něco hodit za hlavu. Snad se to daří a uvidíme, jak se to bude posouvat dál," komentoval to její choť a kouč.

Zatím jejich spolupráce dospěla ke splnění medailového snu. "Eva to nechtěla nahlas říkat, ale vlastně už od začátku sezony mluvila o tom, že by si v Berlíně chtěla doběhnout pro jednu z medailí," prozradil Vrabec. Při pohledu na startovní listinu ale Vrabcová trochu znejistěla. "To si říkala: 'A sakra, tady je něco špatně.' Viděla, že je tam deset holek, které mají lepší osobák," vyprávěl trenér. Výrazněji "odskočená" byla ale pouze Běloruska Volha Mazuronaková, která triumfem splnila roli favoritky.

Rekord čekali

Vrabec už před závodem věřil, že česká reprezentantka může běžet na národní rekord. Aktuální osobní maximum totiž měla Vrabcová z loňského maratonu v New Yorku, kde je pomalejší trať. "Říká se, že až o tři minuty. Je kopcovitější. Tak jsem čekal, že by mohla běžet okolo času 2:27, a když to půjde dobře, tak i o něco líp. A to se potvrdilo," uvedl.

I samotné Vrabcové před závodem prozradil, jaké má možnosti. "Měli jsme večer debatu a ptala se mě, abych jí řekl na rovinu a s čistým svědomím, na jaký čas může běžet. A já jsem jí řekl, že když všechno půjde, tak jak má, že by mohla běžet pod 2:27," řekl Vrabec.

Na rozdíl od samotné běžkyně měl v průběhu závodu přehled o mezičasech. "Jelikož jsem byl na občerstvovačce a jelikož jsem měl za ten desetikilometrový okruh čas to propočítat nebo se přesunout po trati, tak jsem věděl, že se běží svižně, že se běží na hodně rychlý čas. Už od prvních pěti kilometrů běžela Eva na svůj osobák, o minutu lepší," řekl.

Nyní by měla Vrabcová odpočívat. "Po každém maratonu se snažíme mít deset dní absolutní volno. Potom dalších deset dnů režim ještě ne běžecký, takže plavání, kolo, nějaká ta kompenzační cvičení," plánoval. Sám ale pochyboval, že to vyjde. "Ale ono to asi nepůjde takhle, jak si vždycky naplánujeme," dodal s úsměvem.