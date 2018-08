Vrzalové k úspěchu pomohlo i posilování. S sebou vozí hradbu

Mílařka Simona Vrzalová je přesvědčena, že jí k běžeckému výkonnostnímu růstu pomáhá i oblíbené posilování. Na závody si vozí hrazdičku, aby měla kde dělat shyby. Výjimkou nebyl ani evropský šampionát v Berlíně, kde si v sobotu zaposilovala a dnes ve finále skončila pátá.

Posilování ji baví a je přesvědčena, že jí prospívá i na dráze. "Trošku jsem se zlepšila i ve stylu běhu a hodně mi to pomáhá, běží se mi líp, jsem taková silnější," pochvalovala si. Je schopná udělat padesát kliků a třináct až čtrnáct shybů za sebou. Shybů ale obvykle dělá sto v sériích po deseti. Před závodem to pochopitelně bylo jinak. "Takový blázen nejsem, dala jsem dvacet, pro zahřátí," prozradila.

Páté místo v Evropě ji nadchlo. "Myslím, že jsem tam nechala všechno. Nevím, co bych udělala líp," pochvalovala si. A byla ráda, že nechala zapomenout na selhání na loňském MS v Londýně, kde vzdala na začátku cílové rovinky.

"Je pravda, že Londýn byl obrovská facka. Jsem za to i obrovsky vděčná, protože mě to nakoplo a řekla jsem si, že příští rok všem ukážu, že nejsem tak hrozná. Tak jsem ráda, že to nebylo tak hrozné a trochu jsem běžela," uvedla běžkyně, jejíž rodiče mají v Českém Těšíně večerku.

Dříve při jejích vrcholných závodech zavírali, tentokrát asi bylo otevřeno. "Taťka si pořídil počítač do obchodu, takže myslím, že nezavíral," odhadovala Vrzalová. Příští rok chce mít šanci na reparát na mistrovství světa. V Kataru ji čeká duel se světovou špičkou, na který se hodlá připravit. "Musím ještě trochu potrénovat. Ale snad příští rok to bude ještě lepší, myslím, že mám ještě rezervy," řekla.

Prostor ke zlepšení vidí v tréninku, regeneraci a hlavně ve stravě. "Ta hodně hapruje, přiznám se. Nejvíc sladkosti. Jím strašně moc sladkostí, ale jako že fakt hodně. Musím to omezit a bude to dobré," uvedla. Za dnešní úspěch se ale hodlala odměnit něčím na zub. "To jídlo tu není nic moc, koupím si nějakou kolu a čokoládu. To stačí," plánovala.