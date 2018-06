Vyhrát Tretru byl můj sen. Teď se to povedlo, usmíval se Vadlejch

Na takový úspěch čekal dlouho. V minulosti si připsal skvělá umístění, až teď však dokázal triumfovat. Oštěpař Jakub Vadlejch přehodil na Zlaté tretře všechny soupeře a mohl oslavit zasloužený a v Ostravě premiérový triumf. Vítězství chutnalo o to víc, že porazil i olympijského šampiona Röhlera. "Vyhrát "Tretru" byl vždycky můj sen. A Thomas se nikdy nedá porazit jen tak. Bylo to skvělé," hodnotil závod samotný vítěz.

Na domácím mítinku v Ostravě startoval už několikrát. V letech 2010 a 2017 si připsal úspěch v podobě třetího místa. Na ten největší však čekal až do středy. V našlapaném závodě přehodil i olympijského vítěze Thomase Röhlera a radoval se ze zisku premiérového triumfu na věhlasné české akci.

"Jsem moc spokojený. Konečně jsem "Tretru" vyhrál. Byl to vždycky můj sen a teď se to povedlo. Navíc jsem porazil olympijského vítěze. Bojoval jsem do posledních chvil, snažil jsem se ještě přidat, což se nepovedlo. Ale nemůžu to brát jako neuspěch. Bylo to skvělé," řekl oštěpař po závodě pro Českou atletiku.

Přiznal dokonce, že s největším soupeřem Röhlerem si fandili. "Navzájem jsme si přáli, abychom do posledních pokusů atakovali devadesát metrů," přiznal. U Vadlejcha z toho nakonec bylo 88,36 m. Ani fakt, že na devadesátimetrovou hranici nedosáhl, mu ale nevadil.

"I když se to nepovedlo, je osmdesát osm metrů v takovýchhle podmínkách super. Byla relativně zima, trochu foukal protivítr, poprchávalo. Co víc si za takových okolností přát," těšil ho vlastní výkon.

A na srdci ho hřálo i to, že si připsal cenný skalp. "Thomas se nikdy nedá porazit jenom tak. Navíc když tady vyhrál poslední dva roky, tři roky zpátky byl druhý. Takže bojoval jsem a porazil jsem jednoho z nejlepších oštěpařů na světě," rozplýval se.

Po výhře se mu bude házet o to lépe. Teď ho čekají akce na severu Evropy. "Další závod mám ve Finsku. Pak ještě jednou Finsko. A potom se uvidí," uzavřel.