Z rekordmanky pomocnicí. Šafránková ušila téměř 700 roušek

Téměř 700 roušek ušila česká rekordmanka v hodu kladivem Kateřina Šafránková pro své blízké i neznámé lidi během pandemie koronaviru. Vyráběly je s kamarádkou a nabízely zájemcům přilepené na vratech od garáže doma v Kolíně.

"Drželo mě to hodně nad vodou, když to začalo. Pomáhala jsem lidem a moje motivace byla, abych jich ušila co nejvíc," řekla Šafránková webu czechteam.info.

Než se znovu otevřely atletické stadiony, trénovala doma. Běhala v lese, posilovala v garáži a kladivem házela na poli. "Dávali jsme bacha, aby nikdo nikde nebyl a nestal se průšvih. Trenér to hlídal, aby tam nikdo nechodil," uvedla třicetiletá vrhačka pražské Dukly, jejíž český rekord má hodnotu 72,47 metru.

Atletická sezona je zatím v nedohlednu, na svůj případný třetí olympijský start si Šafránková musí po odložení her v Tokiu počkat do příštího roku. "Mám pocit, že mi ten rok navíc pomůže. Byla jsem zraněná, ležela jsem doma a teď se dám dohromady a děláme ještě změny v technice, když máme tolik času," řekla osmá žena ze soutěže kladivářek na mistrovství světa v Londýně v roce 2017.