Zemřel kontroverzní bývalý šéf světové atletiky Diack, bylo mu 88 let

Zemřel bývalý kontroverzní dlouholetý předseda Mezinárodní atletické federace (IAAF) Lamine Diack, jenž byl loni odsouzen za korupci. Senegalci bylo 88 let. O jeho úmrtí informoval agenturu Reuters jeho syn.

Diack vedl IAAF v letech 1999 až 2015. Později se ukázalo, že v této době za úplatky v řádech milionů dolarů skrýval ruský doping. Francouzský soud ho loni odsoudil ke čtyřem letům vězení, ale za mříže nikdy nešel. Jeho obhájci upozorňovali na jeho chatrné zdraví a tvrdili, že by vězení nepřežil. Diack tak zůstal v domácím vězení a později byl propuštěn na kauci, takže se mohl letos v květnu vrátit z Francie do Senegalu.

V rodné zemi strávil zbytek života. "Zemřel doma kolem druhé hodiny ranní přirozenou smrtí," uvedl jeho syn Papa Massata Diack. Také on byl odsouzen za korupci. Jako marketingový poradce IAAF podle soudu převedl 15 milionů dolarů za televizní práva a další obchodní transakce na účty svých firem. Soud ho poslal na pět let do vězení a uložil mu pokutu jeden milion eur, Senegal jej však odmítá vydat.