Zlatá tretra začne v Tokiu, 19. května zavítá do Ostravy

Atletická Zlatá tretra by se měla v příštím roce uskutečnit ve středu 19. května. Jubilejní 60. ročník ostravského mítinku bude stejně jako letos patřit do zlaté kategorie Kontinentální tour, což je druhá nejvyšší úroveň po Diamantové lize. Tento seriál, jehož kalendář v pátek zveřejnila Světová atletika, by měl začít 9. května v Tokiu.

V květnu se měla Zlatá tretra uskutečnit i letos, ale pandemie koronaviru si vynutila její odložení na 8. září. V náhradním termínu se v Ostravě představila řada domácích i světových atletických hvězd, které mohlo díky uvolněnějším podmínkám v Česku sledovat přímo na tribunách několik tisíc diváků.

Pokud květnový termín naplánovaný na příští rok vyjde, bude Zlatá tretra šancí na plnění olympijských limitů i sbírání bodů do světového žebříčku, z nějž je rovněž možné se kvalifikovat na olympiádu. "Závod bude koncipován jako významná příležitost zejména pro domácí elitu k plnění olympijských nominačních kritérií. Letos jsme i přes složité podmínky připravili třetí nejlepší mítink sezony s množstvím hvězd. Jsem přesvědčen, že v olympijském roce budou špičkoví atleti připraveni i v dřívějším termínu a o kvalitu tak nebude nouze. Věřím také, že nejen Ostrava může doufat v ústup specifických podmínek současné doby," uvedl ředitel mítinku Jan Železný v tiskové zprávě.

Jedenáct zastávek

Generálka na hry v Tokiu se uskuteční 9. května, tedy necelých dvanáct týdnů před plánovaným začátkem atletických olympijských soutěží. Pro drtivou většinu účastníků tohoto závodu to bude první a zřejmě jediná šance vyzkoušet si zbrusu nový Olympijský stadion.

Seriál Kontinentální tour rozdělený na zlaté, stříbrné a bronzové mítinky měl letos premiéru. Navzdory koronaviru se uskutečnilo sedm z původně plánovaných deseti zlatých mítinků. "Letošek přinesl výjimečně obtížné podmínky pro novou sérii jednodenních závodů, ale Kontinentální tour ve svém prvním roce prospívala, měla velkou podporu závodníků i fanoušků a dala nám velkou sebedůvěru, že bude v příštích letech čím dál silnější," uvedl prezident Světové atletiky Sebastian Coe v tiskové zprávě.

Zlatých mítinků Kontinentální tour by příští rok mělo být jedenáct. Po Tokiu a Zlaté tretře bude ještě pět mítinků do olympiády, další začnou v září. Závod v čínském Nan-ťingu zatím nemá určený termín.

Kalendář zlatých mítinků 2021:

9. května - Tokio, 19. května Zlatá tretra Ostrava, 5. června - Kingston, 6. června - Hengelo, 8. června - Turku, 30. června - Bydhošť, 6. července - Székesfehérvár, 5. září - Chorzów, 14. září - Záhřeb, 18. září - Nairobi, zatím neurčeno - Nan-ťing.