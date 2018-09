Baseballisté podlehli ve větru Italům, ti zahráli devět homerunů

Čeští baseballisté prohráli na turnaji Super 6 v nizozemském Hoofddorpu s Itálií 10:25 a ve čtvrtém zápase utrpěli třetí porážku. Utkání s bronzovým týmem z předloňského mistrovství Evropy bylo předčasně ukončeno už po páté směně.

Italové odpálili devět homerunů, čeští hráči dva, přičemž Jakubu Malíkovi se povedl grandslam - homerun při plně obsazených metách. Utkání ovlivnil silný vítr. "Dnes byly nestandardní podmínky, na které nejsme zvyklí, i když v tom hrajeme tři dny. Jakmile to silovější pálkaři odpálí jen trošku dál, tak je to za plot," řekl trenér Michal Müller.

"Bavili jsme se s klukama, že tohle jsme ještě nezažili. Na jednu stranu je pozitivní, že dokážeme dát tolik bodů takhle silným týmům. Soupeř dal devět homerunů, takže nadhazovačsky trochu slabší, ale myslím, že nebýt větru, půlka by jich nespadla," uvedl český kouč k divokému skóre.

Čeští baseballisté zakončí turnaj utkáním proti Německu, které dosud nevyhrálo. "Věřím, že zítra na Německo vlítnem. Nic se neděje, že jsme prohráli. Celý turnaj bereme jako přípravu, vyzkoušet kluky, na co mají. Viděli jsme, že Itálie je jinde. Měli jen tři hráče, kteří byli na minulém ME, takže zase posílili a bylo to vidět," prohlásil Müller.