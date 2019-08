Američané porazili Austrálii. Zápasu přihlíželo padesát tisíc lidí

Deset dní před úvodním utkáním na mistrovství světa proti české reprezentaci američtí basketbalisté porazili v přípravě Austrálii 102:86. Nejlepším střelcem zápasu byl bostonský rozehrávač Kemba Walker, který dal 23 bodů.

Duel pod zataženou střechou na stadionu Marvel v Melbourne, který obvykle hostí fotbal či ragby, sledovalo 51.218 diváků, což byla nejvyšší návštěva na basketbalu v australské historii. A to ještě někteří fanoušci podle místních médií vrátili vstupenky proto, že nepřijely původně ohlašované hvězdy, které účast v týmu USA odřekly.

Odvetu na stejném místě sehrají oba týmy v sobotu. V pondělí pak americké obhájce titulu prověří před šampionátem ještě Kanaďané v Sydney.

Den před zápasem označil kouč Gregg Popovich australské basketbalisty za jednoho z favoritů mistrovství světa a domácí výběr se čtyřmi hráči z NBA Američanům dlouho vzdoroval. V úvodu druhého poločasu se Australané dokonce ujali vedení 45:44, ale soupeř odpověděl třináctibodovou šňůrou.

"To, jak jsme to otočili, dokládá charakter našeho týmu. Sledovalo nás přes 50 tisíc lidí, takže nervy pracují. Ale když si to sedlo a začali jsme hrát svou hru, bylo to dobré," uvedl rozehrávač Utahu Donoval Mitchell.

Američtí basketbalisté navázali na výhru nad Španělskem v úvodním přípravném zápase a připsali si 78. vítězství v řadě. Česká reprezentace proti nim nastoupí 1. září v Šanghaji.