Audu těšilo, jak Češi ubránili Adetokunba: Nedostal nic zadarmo

K udržení šancí na postup do čtvrtfinále mistrovství světa českým basketbalistům podle pivota Patrika Audy pomohla i důsledná obrana Janise Adetokunba. Češi řeckou hvězdu zdvojovali i ztrojovali a i to přispělo k tomu, že nejlepší hráč NBA se v polovině poslední čtvrtiny vyfauloval.

Řekové bez své opory už neměli síly navýšit vedení, a i když vyhráli 84:77, český tým udržel díky lepšímu skóre šanci na historický postup mezi osm nejlepších týmů šampionátu. Posune ho tam vítězství obhájců titulu a pětinásobných mistrů světa z USA nad Brazílií.

Češi přitom do zápasu vstoupili špatně, rychle prohrávali a v poslední čtvrtině dokonce Řekové třikrát vedli rozdílem dvanácti bodů, který by už znamenal český konec. Jenž pak po pěti osobních chybách přišli o Adetokunba a výběr trenéra Ronena Ginzburga udržel porážku v postupových mezích.

Dokud však byl Adetokunbo na palubovce, měli to Češi velmi těžké. "Není MVP NBA jen tak, ale celkově jako tým jsme udělali dobrou práci. Snažili jsme se, kdykoliv měl balon, aby u něj byli dva tři hráči a nemohl dávat lehké koše," řekl novinářům Auda.

"Podařilo se nám na něm udělat pár útočných faulů, a když jsme ho dostali ze hřiště, bylo na nich vidět, že už nebyli tak sebejistí. Bylo to pro ně psychicky těžké a celkově se nám ten zápas podařil," přidal Auda, podle kterého řecká hvězda chodila do soubojů příliš agresivně.

"Myslím, že jo, navíc těch útočných faulů tam mohlo být písknuto ještě víc, ale skončilo to místo toho faulem naším. Šel hodně přes mrtvoly, ale viděli jsme nějaké zápasy proti Brazílii nebo Novému Zélandu a tam to hráli podobně. Brazilci se snažili hodně vypomáhat a nechali volné hráče venku, protože viděli, že to Janis fakt drží a snaží se najet do koše hlava nehlava," prohlásil Auda.

Ani český pivot zápas kvůli faulům nedohrál, takže v závěru už jen z dálky sledoval poslední snahu Řeků o zvrat. "Trochu mi to připomnělo zápas s Tureckem, kdy koncovka byla taky vyhrocená. Ta zkušenost nám pomohla i teď, že ve vypjatých situacích neztratíme hlavu," uvedl Auda.