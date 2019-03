Basketbal s USA? Na tohle Češi nadosmrti nezapomenou

Pro basketbalového reprezentanta Vojtěcha Hrubana bude zápas s americkým výběrem na mistrovství světa v Číně zážitkem, na který bude vzpomínat ještě v domově důchodů. Jeho spoluhráč z Nymburka a nejlepší střelec českého týmu v kvalifikaci Jaromír Bohačík zase kvůli hvězdám z NBA shání nový fotoaparát.

Čeští basketbalisté se vedle USA, které mají spolu s bývalou Jugoslávií rekordní počet pěti zlatých medailí a ovládli i poslední dva šampionáty, utkají ještě s Tureckem a Japonskem. "Je to nejtěžší skupina, kterou jsme mohli dostat. Na druhou stranu Turecko není neporazitelný soupeř, Japonsko už vůbec ne, takže cíl je pořád postup," řekl Hruban novinářům.

"Nikdy by mě nenapadlo, že bych si zahrál proti LeBronovi. Už se omluvil? Třeba ho tam nalákám," přidal Bohačík. "Je to něco šíleného, asi budeme muset koupit nový foťák," dodal v narážce na úsměvné scénky z olympijských her v Barceloně z roku 1992, kde poprvé startovaly hvězdy z NBA. Soupeři si totiž slavné hráče fotili u postranní čáry přímo při zápasech.

"Kdyby mi to nebylo blbý, tak se klidně vyfotit půjdu. Já doufám, že budeme třeba bydlet na stejném hotelu, abychom se mohli potkat a vyfotit se někde mimo, protože v hale by to přece jen vypadalo blbě. Když to půjde, tak si rád udělám společnou fotku, která pak půjde hodně vysoko na nástěnce toho, co jde v basketbalu dokázat," přidal devětadvacetiletý Hruban.

Přestože si Hruban představoval příjemnější skupinu, tak účast USA bere jako příjemnou komplikaci. "Z prvního koše by byla možná hratelná Čína. Takhle si zahrajeme proti nejlepším hráčům světa a až se budeme houpat v křeslech v domově důchodců, tak na to budeme senilníma hlasama vzpomínat," prohlásil.

"Nejtěžší bude zbavit se dojmu, že hrajeme proti legendám. Bude to těžký úkol," přidal Hruban, který by rád nastoupil proti Kevinu Durantovi. "Je to nejlepší skórer na planetě, takový tady dlouho nebyl. Jsou asi komplexnější hráči, ale co Durant dokáže dávat za střely a kolik dokáže sbírat bodů, tak toho bych chtěl bránit," uvedl.

Podle Hrubana však los s Amerikou jen zapadá do skvělého příběhu české reprezentace z poslední doby. "Před pěti šesti lety by tomu nikdo nevěřil a jsem rád, že jsem členem téhle generace. Pro mě je to neskutečné. Před deseti lety jsem končil s basketem a teď si tady povídáme o tom, že budu hrát proti LeBronovi," prohlásil.