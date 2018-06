Basketbalisté Golden State smetli Cleveland a jsou mistry NBA

Basketbalisté Golden State Warriors obhájili mistrovský titul v NBA a slaví pošesté v historii a potřetí za poslední čtyři roky. Ve finále smetli Cleveland Cavaliers čtyři nula na zápasy, poslední čtvrtý duel ovládli 108:85. Cleveland se tak naopak potřetí za poslední čtyři roky musel spokojit s druhým místem.

Nejužitečnějším hráčem finále byl stejně jako loni zvolen Kevin Durant, který Golden State pomohl v průměru 29 body na zápas. Dnes zaznamenal triple double za 20 bodů, 12 doskoků a 10 asistencí. Dalších 37 bodů přidal Stephen Curry. Kavalíři už nenašli protizbraň a i LeBron James zůstal jen na 23 bodech. Po zápase řekl, že od prvního utkání finále hrál s poraněnou rukou.

Golden State ovládlo finále bez zaváhání jako první tým od roku 2007, kdy San Antonio přehrálo 4:0 rovněž Cleveland. Od roku 1947 se to povedlo teprve podesáté. Tři tituly během čtyř let dosud dokázali získat jen hráči Los Angeles Lakers, Chicaga Bulls a Bostonu Celtics.

"Vyhrát titul je hrozně těžké a dokázat to potřetí za čtyři roky je neuvěřitelné," radoval se Klay Thompson, který byl spolu s Currym, Draymondem Greenem, Andre Iguodalou, Shaunem Livingstonem a trenérem Stevem Kerrem u všech tří titulů.

Curry se zároveň stal teprve osmým hráčem v historii NBA, který má na kontě alespoň tři tituly a dvě ceny pro nejužitečnějšího hráče sezony. To se dosud povedlo jen legendám Kareemu Abdul-Jabbarovi, Billu Russellovi, Michaelu Jordanovi, Jamesovi, Magicu Johnsonovi, Larrymu Birdovi a Timu Duncanovi.

"V říjnu jsme si řekli, že chceme zažít tenhle pocit a to se povedlo, i když jsme věděli, že to nebude snadné jako loni. Čelili jsme velkým výzvám, ale teď si to užíváme," řekl Curry, který věří, že lze přidat do sbírky i další tituly. "Máme před sebou další roky a určitě se budeme snažit tohle zažívat jak nejčastěji to půjde," dodal.

Válečníci vedli od úvodní čtvrtiny a ve třetí části si vypracovali náskok přes 20 bodů. Cleveland už neměl odpověď a čtyři minuty před koncem už stáhl i Jamese, který pogratuloval hráčům soupeře, než si šel sednout na lavičku.

Třiatřicetiletý James tak sice hrál své osmé finále za sebou a celkově deváté, ale má jen tři tituly. Letos měl možná nejlepší formu a téměř sám dotáhl tým do finále, ale po prvním utkání, které Cleveland prohrál až v prodloužení, údajně vzteky praštil do tabule a vážně si poranil ruku. Přesto sérii dohrál s průměry 34 bodů, 8,5 doskoku a 10 asistencí na zápas. S ortézou přišel až na závěrečnou tiskovou konferenci.

"Byl jsem plný emocí a vypustil je ven. Proto jsem pak dohrával sérii se zlomenou ruku," prohlásil James, který možná odehrál svůj poslední zápas za Cleveland, jelikož v létě bude řešit možný přestup. "Zatím nemám ponětí, co bude. Musím to probrat s rodinou, která je pro mě to nejdůležitější. Teď nemám odpověď, co se stane," řekl.

Podle kouče Golden State Kerra byl tento titul nejtěžší. "Pamatuji si, že při prvním jsme si mysleli, že je to sen. Tentokráte jsme si uvědomovali očekávání a realitu. Ale využili jsme náš talent a zkušenost. Mohu jen pogratulovat Clevelandu k další skvělé sezoně, přestože měl své potíže. Co jejich kouč (Tyronn Lue) a LeBron dokázali, je neuvěřitelné," ocenil soupeře.