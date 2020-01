Basketbalisté Nymburka v Lize mistrů vyhráli a mají jisté druhé místo

Basketbalisté Nymburka porazili ve 12. kole Ligy mistrů doma třetí Nižnij Novgorod 76:72, definitivně si zajistili minimálně druhé místo ve skupině C a tím i výhodou domácího prostředí pro březnové osmifinále. Tým kouče Orena Amiela sice prohrával v prvním poločasu o 12 bodů, ale zlepšeným výkonem navázal na vítězství na palubovce vedoucího Tenerife z minulého týdne a připsal si desátou výhru v sezoně. Ruský tým má stejně jako Peristeri na kontě o tři méně.

"V prvním poločase hrál Novgorod velmi dobře. Byli na nás připravení a bylo poznat, že tu byli ještě o den dříve, než jezdí. Měli čerstvé nohy a byli dost agresivní, což nám znepříjemňovalo život. Předváděli velmi dobrou hru," řekl křídelník Jaromír Bohačík.

Nymburk bez zraněného Michaela Dixona začal sice utkání trojkou Haydena Daltona a vedl brzy 9:3, ale ruský celek otočil vývoj především díky osmi bodům Michaela Jenkinse a jeho náskok se zvyšoval. Na startu druhé čtvrtiny narostl na deset bodů. Přes snahu o odpověď domácí naráželi na pevnou defenzivu Nižního Novgorodu, který naopak protiútoky proměňoval a odskočil dvakrát dokonce na rozdíl 12 bodů, nejvyšší v zápase.

Na poločasový stav 43:51 ale Nymburk zareagoval po pauze šestibodovou šňůrou a v 25. minutě potvrdil střeleckou formu v zápase trojkou Deishuan Booker. Snížil na 54:55, vzápětí srovnal proměněným trestným hodem další nymburský střelec večera Vojtěch Hruban a obrat na 61:55 dokonal čtyřmi body Bohačík a úspěšnými trestnými hody opět Booker.

"V poločase jsme si řekli, že naše hra nevypadala, jak bychom se chtěli prezentovat. Jsme strašně rádi, že jsme na to dokázali odpovědět. Nebylo to moc pěkné utkání, ale výhra je o to cennější, protože byla vydřená," prohlásil Bohačík.

Nymburk zakončil třetí čtvrtinu se sedmibodovým náskokem. Nižnij Novgorod, který v ní dal pouhých šest bodů, ale zabral a především díky autorovi 25 bodů Jenkinsovi otočil stav v dramatickém závěru na 70:68. Trojkou 115 sekund před koncem se postaral o obrat Booker a vzápětí zvýšil Bohačík.

Předtím právě on vybojoval aut, který sice nejdříve turecká sudí Özlem Yalmanová zpochybnila, ale po prozkoumání videa rozehrával pod soupeřovým košem Nymburk. "Říkal jsem si stoprocentně, že hrál poslední soupeř, ale pak jsem si nebyl jistý. On tvrdil, že jsem to byl já. Potom to byla pěkná akce. Mělo to jít na Zacha (Hankinse), což také vyšlo a potom jsme to doskočili. Byl to důležitý okamžik," dodal Bohačík.

Po odpovědi Darrlyna Willise pojistili výhru českého mistra Hruban a Hankins. "Chyběl nám Mike Dixon a já věděl, že je třeba, abych týmu pomohl. A jsem rád, že se mi to povedlo, i když jsem tam měl hodně chyb v obraně. Do druhé půle jsme nastoupili agresivněji, povedlo se nám je dostat z rytmu. Teď jsme jistě druzí, ale tím to nekončí. My se nechceme uspokojit," řekl Booker, který nahradil Dixona na pozici prvního rozehrávače a byl s 22 body nejlepším střelcem týmu.