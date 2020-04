Basketbalisté se baví populární hrou. Paul nestačil na Quigleyovou

Televizní stanice ESPN uspořádala v době koronavirové krize neobvyklou soutěž. Na dálku propojila současné hvězdy NBA, legendy a hráčky ženské WNBA a udělala pro ně turnaj v oblíbené basketbalové hře HORSE. Účastníci přenášejí svou snahu živě pomocí kamer a baví zámořské publikum.

Princip hry je jednoduchý. Vymyslet nějaký basketbalový trik nebo legrácku, předvést ji a následně vyzvat soupeře, aby akci zopakoval. Když se mu to nepovede, "získá" písmeno. Kdo složí celé slovo HORSE (kůň), prohrál.

První kolo osmičlenného vyřazovacího turnaje se hned stalo osudným hvězdnému rozehrávači Chrisi Paulovi, který nestačil na hráčku Chicaga Allie Quigleyovou.

