Basketbalisté si jedou do Bosny pro postup na šampionát

Čeští basketbalisté mohou už v neděli udělat rozhodující krok směrem k historickému postupu na mistrovství světa, kde naposledy hrálo ještě Československo v roce 1982. Potřebují k tomu vyhrát v Bosně a Hercegovině. Pokud se jim to povede, postup budou mít prakticky jistý, i kdyby pak prohráli zbylá čtyři utkání.

Češi se po čtvrteční senzační výhře nad Ruskem dělí o vedení v tabulce s Francií s bilancí šesti výher a jediné porážky. Mají náskok dvou vítězství na Finsko, která čeká těžký zápas ve Francii, a tří na Rusko a Bulharsko, které se utkají spolu. Pokud svěřenci trenéra Ronena Ginzburga v Bosně uspějí, budou mít na první nepostupové místo náskok tří výher, k tomu mají výhodu lepší vzájemné bilance s Finskem a Bulharskem. O postup by tak český výběr mohl přijít už jen teoreticky.

"Každý sportovec sní o olympiádě a mistrovství světa, ale v basketu se to zdálo dlouho nedosažitelné, zvláště když jsme často nebyli ani na mistrovství Evropy. Je zajímavé, jak nás nový systém dostal do této situace. Byl by to splněný sen," konstatoval nejlepší český hráč Tomáš Satoranský.

V Bosně chtějí Češi potvrdit velmi dobrou formu a využít svoji nejsilnější sestavu, která dovedla tým k výhře nad Ruskem 80:78. "Můžeme si oddechnout, že jsme zvládli zápas, který jsme všichni vyhlíželi. Jsem rád, že jsme to zvládli vítězně, a teď se musíme co nejlépe připravit na Bosnu," řekl Satoranský.

Lídr týmu si je vědom toho, že v Sarajevu čeká na český výběr velká výzva, bude se muset vypořádat s bouřlivým prostředím. "Atmosféra tam bude asi hodně náročná. Já tam hrál jednou a bylo to celkem šílené. Nebude to nic lehkého, zvláště s Jusufem Nurkičem, který měl v NBA super sezonu. Určitě doma nebudou snadno k poražení," tušil Satoranský.

Bosna předvádí v kvalifikaci rozkolísané výkony. Na úvod překvapivě doma porazila Rusko, pak ale doma prohrála o 50 bodů s Francií, prohrála i v Belgii, která z první skupiny nepostoupila, a naposledy ve čtvrtek ve Finsku 81:85. V tabulce je se dvěma výhrami poslední a zápas s Českem je pro mužstvo poslední šancí, jak se udržet v reálném boji o postup.

Domácí se budou opírat zejména o pivota Nurkiče, který je hlavním pivotem Portlandu v NBA s průměry 14 bodů a devět doskoků na utkání. Ve čtvrtek nastřílel Finsku 20 bodů. Na něj ale mají Češi protizbraň v podobě Jana Veselého a Ondřeje Balvína. Druhým hlavním nebezpečím je Džanan Musa, který s průměrem 15 bodů na utkání patří k nejlepším střelcům v kvalifikaci. Navíc byl draftován do NBA Brooklynem a chystá se na první zámořskou sezonu.

Velkou výhodu by měl mít český výběr na rozehrávce, jelikož soupeř nemá k dispozici hlavního špílmachra Nemanju Gordiče, kterého neuvolnil jeho klub Buducnost. "Nemanja chtěl přijet, ale klub ho nepustil. Nechápu to. Pro nás je to tvrdá rána, protože za něj nemáme adekvátní náhradu. Budeme si stěžovat na FIBA," řekl manažer bosenské reprezentace Siniša Kovačevič. Zápas je na programu v neděli od 20:00 v přímém přenosu ČT Sport.