Basketbalistka Březinová: Tetování jsou moje vzpomínky

První, čím Renáta Březinová zaujme, jsou bezesporu její tetování. V případě devětadvacetileté basketbalistky to ale rozhodně není všechno, protože má za sebou i nezvyklý sportovní příběh. V reprezentaci totiž dostala šanci teprve loni a teď patří k oporám českého týmu na mistrovství Evropy v Rize.

"Tetování mám pět a jsou to takové moje vzpomínky a životní motta," řekla novinářům Březinová. "Mám 'rukáv' na levé ruce, to počítám jako jedno. Vymyslela jsem si ho sama a znamená to, že máte čas ve svých rukách. To je motto mého života. Další tetování mám na hrudi, na noze a po rukách," přidala.

"Na noze mám nápis Život je hra osudu, protože si myslím, že to tak je. Pak mám nápis Dolce vita, to je vzpomínka na moji milovanou Itálii. Dále mám v angličtině Nenech tvou minulost, aby ti pokazila přítomnost. To je z mojí minulosti, protože když jsem byla mladá, tak jsem byla divoká. A poslední je Endless love, protože prostě láska," dodala.

Zatímco první tetování si podle vlastních slov pořídila v záchvatu mladické nerozvážnosti, nyní je jasné, že jen u pěti nezůstane. "Vždycky jdu někam na sezonu, pak si z ní něco vezmu a nechám si to vytetovat. Ale musím mít nějaký nápad, rozhodně to není tak, že bych si řekla: Jo, chci tetování. A třeba motýla," prohlásila Březinová.

Trpělivost se vyplatila

Tetování ale není na Březinové jedinou zajímavou věcí. Do reprezentace se například poprvé dostala až loni v lednu, přestože v osmadvaceti letech už v té době za sebou měla několikaleté působení v Itálii a Belgii. "Pozvánku jsem nečekala, navíc jsem měla zdravotní potíže. Ale reprezentace se neodmítá, zejména když vám zavolají poprvé," uvedla.

Pozvánka přišla krátce poté, co se předloni po čtyřech letech v zahraničí vrátila do Hradce Králové. "Abych byla upřímná, pozvánku jsem čekala o pár let dřív. Hrála jsem v cizině a dařilo se mi. Ale možná se na mě nedostalo právě proto, že jsem byla venku a nikdo o mně moc nevěděl," dodala.

Před rokem čekal českou pivotku další přesun, když z východu Čech zamířila do mistrovského USK. Zatímco většina hráček by přesun na Královku brala jako krok výš, ne tak Březinová. V Praze se totiž neprosadila a po půlroce odešla do polské Toruně, kam si ji vzal současný trenér reprezentace Štefan Svitek.

"Dostat se do USK je super, ale v mojí kariéře to nebyl správný krok. Nedali mi šanci ukázat, co ve mně je. A když už mi ji dali, tak byla naprosto minimální. Když pak klub podepsal další pivotku, tak jsem se rozhodla jít pryč, protože abych seděla na lavičce nebo nehrála vůbec, to není pro mě," řekla Březinová.

Opora reprezentace

Že zamířila do klubu, který vedl trenér české reprezentace, byla podle ní shoda okolností. "Já chtěla hlavně pravidelně hrát. Ale jeho zásluhou jsem se připravila na tréninkové dávky, které nám nachystal i v reprezentaci," uvedla Březinová. Svitek ale po pátečním dramatu se Švédském na mistrovství Evropy prohlásil, že naopak pro něj byla díky zkušenosti z klubu nominace 190 cm vysoké pivotky sázkou na jistotu.

Březinová byla proti Švédsku s 23 body nejlepší střelkyní a byla hlavním strůjcem obratu, po kterém reprezentantky vyhrály 71:64, přestože ještě v úvodu třetí čtvrtiny prohrávaly o 17 bodů. "Takhle hrála v Polsku pode mnou a tohle je hra, kterou od ní čekám. Je nebezpečná z venku i z kruhu. Čekal jsem, že takhle zahraje, a přišlo to v pravý čas," uvedl slovenský kouč.

Březinová se navíc neztratila ani v předchozím utkání s Francií, ve kterém Češky dlouho sahaly po senzačním vítězství, ale nakonec s vicemistryněmi Evropy prohrály 61:74. V posledním utkání základní skupiny nastoupí basketbalistky v neděli proti Černé Hoře a výhra jim bez ohledu na ostatní výsledky zajistí osmifinále. "Pokud budeme pokračovat v takových výkonech, tak to bude super," řekla Březinová.