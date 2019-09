Bohačík: nemáme čas, musíme vyplavit hormony štěstí.

Čeští basketbalisté musí rychle zapomenout na čtvrtfinálovou porážku s Austrálií a udělat si podle Jaromíra Bohačíka dobrou náladu. Už ve čtvrtek je totiž čeká na mistrovství světa v Číně první zápas v pavouku o páté až osmé místo proti Polsku.

S Austrálií prohráli 70:82 a při první účasti na MS do bojů o medaile nezasáhnou. A přestože už samotný postup na šampionát byl pro národní tým obrovským úspěchem, nechtějí se Češi spokojit pouze s účastí v olympijské kvalifikaci, kterou si zajistili postupem ze základní skupiny.

"Teď nemáme moc času, což je asi to nejhorší, protože Poláci už dneska odpočívají," řekl novinářům Bohačík. "Bude důležité si udělat nějakou náladu, abychom vyplavili aspoň nějaké hormony štěstí a připravili se do zítra. Zkusíme zregenerovat, ale co se týká motivace, to nebude problém. Chceme bojovat o nejlepší flek tady," dodal.

Český tým držel s Austrálií krok do třetí čtvrtiny, pak favorit utekl až o 17 bodů. "Abych řekl pravdu, moc nevím, co rozhodlo. Mám pocit, že jsme se celý zápas tak nějak nedostali do útoku. Nemyslím, že by to v obraně bylo tak špatné, poločas jsme udrželi na nízkém skóre. Spíš jsme se nedostali to patřičného flow v útoku," dodal.

Na únavu hráč Nymburka porážku nesváděl. "Myslím, že tady byly podmínky vyrovnané. Nemyslím, že bychom strádali fyzicky. Ale prostě oni hráli takovou obranu, která nám nejspíš úplně neseděla. Bylo to všechno takové jednotvárné. Moc nevím. Kdybych věděl, co bylo špatně, hraju jinak a možná je výsledek jiný," pokrčil rameny.

V posledním dějství sice český výběr zabojoval, stáhl ztrátu na rozdíl sedmi bodů, ale na Australany v čele s Pattym Millsem to nestačilo. "Nechtěli jsme skládat zbraně. Pavel Pumprla do Millse párkrát najel zády ke koši, to nám otevřelo pár střel. Měli jsme tam ještě Martina Peterku jako střílejícího pivota-pětku a i to jsme párkrát využili, ale nestačilo to, abychom to otočili," uvedl Bohačík.