Bohačík: Rozhodla naše hluchá pasáž, Litva to umí potrestat

Výpadek na začátku čtvrté čtvrtiny stál české basketbalisty úspěch na hřišti Litvy v kvalifikaci mistrovství Evropy. Hosté mohli ve Vilniusu útočit na první úspěch ve vzájemném utkání od roku 1999, kdy vyhráli na ME v Dijonu 78:62, ale šňůra domácích 18:0 mezi 31. a 34. minutou jim sebrala naděje. Křídelní hráč Jaromír Bohačík litoval, že se nepodařilo dotáhnout předešlý podařený výkon do konce.

"Tři čtvrtiny nebyly špatné, jenže to je basketbal. Měli jsme tam potom hluchou pasáž a oni nás velice zkušeně potrestali," řekl Bohačík. "Myslím, že jsme tam měli pár otevřených střel, které nám nepadly. Samozřejmě každá taková, která nejde dovnitř, venku bolí."

Litva před 6591 diváky za tři čtvrtiny vedla jen dvakrát, jednou o dva body, potom o jeden. Reparát za páteční porážku v Belgii se ale týmu kouče Dariuse Maskoliunase povedl. Několik vydařených akcí domácím výrazně zvedlo sebevědomí.

"Ono to bylo vidět. Ze začátku se jejich křídla úplně netlačila do střelby zvenku. Když se potom povede pár věcí a lidi začnou řvát, tak se střílí s mnohem lepším pocitem. Určitě jim pomohlo, že hráli doma a byla krásná atmosféra. Měli tam to momentum, o kterém se teď tak často mluví v basketbale," popsal Bohačík okamžiky, kdy český tým ztratil půdu pod nohama.

"Dost jsme to střídali a potom, jak jsme to změnili z toho přebírání, zkoušeli jsme skoro všechno, ale měli jsme tam nějaký problém. Hlavně na pick and rollu. Oni dostávali dobře balón do vymezeného území, tam jsme se to snažili zahustit, ale oni si to podali ven a byly z toho volné střely," popsal Bohačík.

Přestože Češi mají na rozdíl od soupeřů ve čtyřčlenné skupině jako jeden z pořadatelů účast na ME jistou, bojují i o body do žebříčku a podle Bohačíka i za to, že nosí reprezentační dres. "A také bojujeme o to, abychom pořád po losech neříkali, že k nám zase nebyl přívětivý. Jeli jsme se sem o body prát," prohlásil Bohačík.

Kouč Ronen Ginzburg dal při absenci několika opor prostor i hráčům širšího výběru. "Hrát proti takovému týmu, jako je Litva, v zaplněné aréně je obrovská zkušenost pro náš všechny. Nejen pro ty, kteří jsou tu prvně nebo jsou mladší. Já sám se necítím nijak starý, ale je pravda, že v tomhle týmu mezi tu vrchní polovinu patřím," prohlásila sedmadvacetiletá opora Nymburka.

K další akci se sejde český tým v červnu a bude v Kanadě bojovat o postup na olympijské hry. Bohačík ale tak daleko ještě nemyslí. "Je to pro mě strašně daleko. Nemáme ani čas přemýšlet, protože obden hrajeme v Praze, potom hned Svitavy a budeme se muset připravit na play off Ligy mistrů, na které se moc těšíme. Doufám, že to bude v Praze pěkná basketbalová show," popsal myšlenky zástupců Nymburka, kterých bylo v týmu pět.