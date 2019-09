Bojovná nálada v kabině. Euforie přebíjí únavu, hlásí pivot Kříž

Proti dosud neporažené Austrálii budou čeští basketbalisté ve čtvrtfinále mistrovství světa v Číně bojovat o další překvapení. Pivot Martin Kříž slíbil, že se svěřenci trenéra Ronena Ginzburga poperou o postup, který by jim mohl vynést i účast na olympijských hrách v Tokiu.

"Do toho zápasu dáme úplné maximum a doufám, že jsme tu ještě neřekli poslední slovo," řekl Kříž. Bojovník, který se dokázal na mistrovství světa dostat i přesto, že si v polovině května přetrhl achillovku.

"Je to jediný tým, který v přípravě porazil Spojené státy, což mu dává určitý respekt, ale my do toho jdeme bez přehnaného respektu. Jakmile člověk cítí moc velký respekt, zápas je mnohem složitější. To určitě nechceme. Naopak Australanům chceme od začátku vnutit naši rychlou, běhavou hru a uhrát co nejlepší výsledek. Chceme vyhrát," navázal Kříž.

Pivot Nymburku se těší na souboje s dalšími hvězdami "Patty Mills a Joe Ingles jsou dvěma hlavními strůjci výkonů australského týmu a nám nezbude než si je pohlídat a zkusit je odříznout od balonu, aby měli co nejmenší prostor. Musíme je dostat pod tlak od první minuty," prohlásil Kříž.

Věří, že se Češi se osobnostmi soupeře vyrovnají podobně jako v pondělním souboji s Řeckem a nejužitečnějším hráčem uplynulé sezony NBA Janisem Adetokunbem. Austrálie má podle počtu nastřílených bodů třetí nejlepší útok na turnaji a v přípravě při výhře nad USA kralovala v doskocích.

"Aniž bych nás chtěl podceňovat, ty špičkové týmy mají v tomhle nad námi navrch, ale to my jsme schopni vyvážit bojovností, agresivitou, houževnatostí a týmovou prací. Hráli jsme proti Řecku s MVP NBA, kterého snad kromě LeBrona Jamese na světě svými fyzickými parametry nikdo nepřevyšuje, a s fyzickou hrou se tedy umíme vypořádat," doplnil Kříž.

On sám se po těžkém zranění z konce minulé sezony na turnaji cítí lépe a lépe. Pochvaluje si, že zdraví drží. "Každým dnem je to lepší a lepší. V úterý jsem se cítil na tréninku poprvé prakticky jako před zraněním," pochvaloval si Kříž.

Díky úspěšnému tažení turnajem se podle něj dobře regeneruje. "Únava hraje svou roli, ale euforie ze čtvrtfinále mistrovství světa to potlačí a na našem výkonu s Austrálií by to nemělo být znát," prohlásil.

V pondělí večer slavili Češi ještě v Šen-čenu postup z osmifinálové fáze a hned ráno se stěhovali zpět do Šanghaje. Australané přicestovali z Nankingu. "Není příjemné ani pro jeden tým, ale myslím, že se nikdo nezlobí, že se muselo zpět do Šanghaje. Budeme hrát čtvrtfinále mistrovství světa a to se jen tak někomu nepoštěstí," řekl.

Vnímá nadšení fanoušků z výkonů českého týmu. "Píše mi spousta lidí, že jsme docela zblbli republiku. Ještě si to tak neuvědomujeme, protože jsme tisíce kilometrů daleko, ale věřím, že to pomůže popularitě českého basketbalu, a věřím, že ty lidi zblázníme ještě o nějaké patro víc," dodal Kříž.