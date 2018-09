Bomba! Češi porazili Rusko a postup na vysněné MS je zase blíž

Čeští basketbalisté půjdou do čtvrtečního zápasu kvalifikace o mistrovství světa s Ruskem v nejsilnější sestavě. Dnes se k týmu připojil i pivot Ondřej Balvín,... více

Kvalifikace na MS

Rusko porazíme, věří Satoranský a doufá ve skvělou atmosféru

Basketbalista Tomáš Satoranský by si přál završit výročí 50 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa vítězstvím nad Ruskem v kvalifikaci o... více