Bryant byl vybrán do Síně slávy, s ním také Duncan a Garnett

Tragicky zesnulý Kobe Bryant byl dva měsíce po smrti zařazen do Naismithovy basketbalové Síně slávy. Hvězdu Los Angeles Lakers doprovodí mezi legendy také další hráčské idoly zámořské NBA Tim Duncan a Kevin Garnett. Vybráno bylo celkem devět osobností, do Síně slávy ve Springfieldu budou slavnostně uvedeny 29. srpna, pokud to pandemie koronaviru dovolí. Ve hře je i záložní říjnový termín.

Jeden z nejlepších hráčů historie Bryant zemřel 26. ledna v 41 letech při nehodě vrtulníku. O zařazení čtvrtého nejlepšího střelce historie a pětinásobného šampiona NBA do Síně slávy nebylo pochyb.

Pět titulů získal v dlouholeté kariéře v San Antoniu také třiačtyřicetiletý Duncan, stejně starý Garnett se stal šampionem NBA jednou jako hráč Bostonu. Všichni tři hvězdní basketbalisté také získali během kariéry ocenění MVP pro nejužitečnějšího hráče ligy, Duncan dokonce dvakrát.

Podmínky přijetí, zisk alespoň 18 z 24 hlasů speciální komise, splnila stejně jako hvězdné trio hned při první nominaci také šampionka WNBA a čtyřnásobná olympijská vítězka Tamika Catchingsová. Vybráni byli také trenéři Rudy Tomjanovich, Eddie Sutton, Kim Mulkeyová a Barbara Stevensová, kteří byli zbývajícími kandidáty při únorové nominaci.

Přímo zvolen byl navíc in memoriam bývalý dlouholetý generální sekretář Mezinárodní basketbalové federace FIBA Patrick Baumann.