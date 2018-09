Češi museli cestou do Bosny improvizovat, přípravu měli na letišti

Čeští basketbalisté jsou krok od historického postupu. Na mistrovství světa, které se koná příští rok v Číně, se mohou kvalifikovat už výhrou v Bosně. Od triumfu nad Rusy v domácím prostředí se ale potýkají s jedním problémem za druhým. Nejprve zmeškali kvůli zpoždění spoj z Vídně, následně se museli smířit i s horšími podmínkami v hale.

V důležitém utkání porazili v Pardubicích Rusy 80:78. Na cennou výhru nad houževnatým soupeřem chtějí čeští basketbalisté navázat nyní v Bosně. V případě výhry už mohou výrazně pomýšlet i na účast na světovém šampionátu. Příprava na nedělní zápas ale nebyla ideální.

Vše začalo cestou do Bosny a Herzegoviny. Nejprve vůli zpoždění zmeškali Satoranský a spol. spoj ve Vídni a na místním letišti museli strávit o sedm hodin více, než by chtěli. Trenér národního týmu Ronan Ginzburg tak musel improvizovat a videopřípravu z vítězného zápasu s Ruskem musel pustit svým svěřencům na veřejnosti. "Naaranžovali jsme video v letištním salónku mezi dalšími pasažéry, kteří tam seděli, ale bylo to lepší než nic," bral s nadhledem pro Branky, body, vteřiny kouč, který u české basketbalové reprezentace působí od roku 2013.

Aby toho nebylo málo, tak další komplikace nastaly v hale, kde se nedělní duel s domácím výběrem bude hrát. Dvorana Mirzy Delibašiče je totiž stará padesát let, a i když prošla rekonstrukcí, tak zub času se na ní projevil. V palubovce jsou díry a basketbalisté se musí připravit i na případné jiné odskoky míče. "Podmínky jsou stejné pro všechny, ač jsou Bosňané možná na to lépe zvyklí. Není to nic, na čem by se nedalo hrát. Hráli jsme i v horších halách a myslím, že při zápase na kvalitu povrchu všichni zapomeneme," řekl odhodlaně Pavel Pumprla.

To by byl také nejlepší návod k výhře. Čeští basketbalisté se totiž na mistrovství světa ještě nikdy nedostali a nyní mají největší příležitost, jak se do Číny kvalifikovat. Naposledy hrálo na MS ještě Československo v roce 1982, kdy tehdy obsadilo celkovou desátou pozici.