Češi si oddechli. Američané zázračně utekli Turkům z lopaty

Na mistrovství světa basketbalistů to byl černý den favoritů. Silný německý výběr vedený hvězdným rozehrávačem Oklahomy Dennisem Schröderem nestačil na notně oslabenou Dominikánskou republiku a o medaile si jistojistě nezahrají. Řecko v čele s nejlepším hráčem uplynulé sezony NBA Janisem Adetokunbem prohrálo s Brazílií a o postup ještě bude muset zabojovat v posledním zápase základní skupiny. A daleko od šokující prohry nebyl ani největší favorit ze Spojených států.

Zámořský výběr měl vlastně porážku už zpečetěnou. A to hned dvakrát. Svěřence trenéra Gregga Popoviche zachránil basketbalový zázrak jak na konci základní hrací doby, tak i v samém závěru prodloužení.

Celý průběh utkání stál za pozornost, zejména úctyhodný comeback Turků, kteří v jednu chvíli ztráceli na svého soupeře už 15 bodů. Pravé drama ale nastalo až v posledních vteřinách čtvrté čtvrtiny.

Dvanáct sekund před koncem základní hrací doby doklepl za stavu 79:79 do koše míč Ersan Ilyasova a Američané měli čas na poslední útok.

Ten ale sehráli mizerně a v zoufalé situaci se dostal ke slovu Jayson Tatum. Svůj nepřipravený pokus poslal úplně mimo obroučku, k jeho štěstí ho ale po odhodu "dojel" Cedi Osman a Tatum dostal zadarmo šanci rozhodnout ze tří trestných hodů. Rozhodčí u videa přitom odhalili, že k faulu došlo jednu desetinu sekundy před koncem. Po uplynutí času už by se totiž faul nepočítal a Turci by slavili senzační vítězství.

Team USA is headed to overtime against Turkey in the first round of the FIBA Basketball World Cup! 🚨



Watch the finish on E+ here: https://t.co/RwCx0DIQbj pic.twitter.com/bB9kIO73pt - ESPN (@espn) September 3, 2019

Tatum proměnil dva pokusy a šlo se do prodloužení. V něm Američané zase tahali za kratší konec, a když devět sekund před koncem za stavu 92:91 pro Turky ztratil Turner míč a Harris fauloval, zdálo se být rozhodnuto. Harris byl navíc potrestán nesportovním faulem, což znamenalo dva trestné hody pro Balbaye a následný míč pro Turecko.

Jenže Balbay dvakrát minul, Američané rychle faulovali a Osman... znovu dvakrát minul z čáry trestného hodu! Z rychlého protiútoku si naopak pro faul došel Middleton, který se z šestky ani jednou nemýlil a stanovil konečné skóre na 93:92 pro favorita šampionátu.

Team USA in trouble, they survived Turkey in OT 93-92. Turkey could’ve closed Team USA out, but they missed four free throws in a row. Khris Middleton sinked the game winning free throw for Team USA. pic.twitter.com/nQyWPSxBbm - CONCRETE (@ConcreteSports1) September 3, 2019

A to je dobře i pro český výběr. V případě vítězství Turecka by totiž musel právě proti Turkům v závěrečném zápase skupiny vyhrát výrazným rozdílem, aby si uchoval šanci na postup.

V současné situaci stačí týmu kolem Tomáše Satoranského jakékoliv vítězství. Turci ale ukázali, že ani to nebude zrovna jednoduchý úkol.