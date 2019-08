Český dlouhán Balvín nepřestává snít o NBA

Možná přelomová sezona čeká basketbalového pivota Ondřeje Balvína. S 217 centimetry nejvyššího hráče české reprezentace bude hrát při absenci Jana Veselého důležitou roli na mistrovství světa v Číně a ve španělské lize má před sebou nové angažmá po přestupu z Gran Canarie do Bilbaa. Rád by se opět posunul v kariéře výše, jeho touhou zůstává NBA.

"Pořád tam nějaký kontakt je. Přes léto jsem byl v Utahu na minikempu volných hráčů. Říkali, že jsem se jim líbil, ale že nehledají nikoho na mé pozici. Je to spíš otázka, jak zvládnu příští sezonu. Když ji zvládnu dobře a zapracuju na určitých činnostech, otevřené to je. Teď to absolutně neřeším, soustředím se na nároďák a pak na veledůležitou sezonu v Bilbau," řekl Balvín v rozhovoru s novináři.

Je mu jasné, že k angažmá v nejlepší lize světa se musí sejít více okolností. "Kolikrát je to tak, že musíte být něčím zajímavý. Být v něčem dobrý, nemusíte absolutně vynikat. Jestli se nepletu, z Milána během sezony odešel Bertrans, který měl asi šest nebo sedm bodů na zápas - ale je skvělý střelec za tři a oni zrovna v NBA takového hledali," prohlásil Balvín.

Jeden z vysněných vrcholů kariéry prožije už v září v Číně. Češi se na mistrovství světa představí po 37 letech a na úvod je čeká souboj s USA. "Nechci říct, že to je dětský sen, ale sen pro hráče, jeden z vrcholů, co můžete v kariéře dosáhnout. Samo o sobě tím, že jsme tam po iks desetiletích, je to úžasné. Já začínal s nároďákem v béčku, takže nemůžu říct, že bychom se o tom někdy bavili. Pak se změnil systém kvalifikace a najednou byla velká šance," uvedl Balvín.

V Číně by měl patřit mezi klíčové postavy českého výběru a pokusí se zastoupit Veselého. "S Nenem (trenérem Ginzburgem) už jsem měl o tom rozhovor. Říkal mi, že jsem jediná klasická pětka, že ode mě bude očekávat, že aspoň v nějakých ohledech zastoupím Honzu. Nemůžu ho zastoupit tím, co je za typ hráče, ale budu se snažit udělat maximum," prohlásil.

Nervózní z důležité role není a těší se na větší herní prostor. "Už jsem si takhle odbyl kvalifikaci bez Honzy a bez Satyho (Tomáše Satoranského). Nemám s tím problém, jsem za to rád, vytváří se na mě větší tlak, motivuje mě to," podotkl Balvín.

Na klubové úrovni by měl v Bilbau hrát také důležitější roli než v minulé sezoně v Gran Canarii. "Myslím, že je to pro mě krok správným směrem. Potřeboval jsem tým, kde budu mít lepší a vůdčí roli. Minulá sezona byla z týmového i osobního pohledu průměrná. A v tu chvíli přišlo s nabídkou Bilbao," řekl odchovanec USK Praha, který má za sebou i působení v madridském celku Estudiantes, Bayernu Mnichov a Seville.

"Z jednoho pohledu se to může zdát jako krok zpět, protože klub bude hrát jen jednu soutěž, ale zase mi to může pomoct, že se budu soustředit na různé věci v tréninku a na celkové zlepšování. A pokud ten čas využiju, posune mě to o kus dopředu," doplnil Balvín k angažmá v klubu, který se po finančních potížích chce prodrat zpět na výsluní.

Po odchodu z Gran Canarie mu ubude cestování, které klub musel absolvovat jak v domácí soutěži, tak v Evropské lize. "Euroliga dávala před sezonou tabulku, kolik kdo nalítá, a my jsme s klidem toho druhého přeletěli dvojnásobně. Nalítali jsme víc než NBA týmy, a to v tom byla jen Euroliga. My navíc lítáme i španělskou ligu, každý let kromě Tenerife je minimálně pět šest hodin. Vždycky nějaký přestup," líčil Balvín.

Za problém to nepovažuje. "Vybrali jsme si ten klub, tak o tom víme. Klub se nám snaží vycházet co nejvíc vstříc. Je to jen o zvyku. Já se asi nikdy nebudu cítit stoprocentně pohodlně v letadle, ale s tím se musí počítat, když chci dělat basket na takové úrovni," dodal Balvín.