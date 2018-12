Čeští basketbalisté padli v Rusku, o postup na MS musí bojovat

Čeští basketbalisté prohráli v Rusku 61:81 a v kvalifikaci o mistrovství světa si připsali druhou porážku za sebou. Postup na šampionát už mají jistý, zkomplikovali si ale boj o konečné druhé místo ve skupině K. Před posledními dvěma zápasy se jim přiblížilo Rusko na rozdíl jediné výhry a má lepší vzájemnou bilanci. Nejlepším střelcem byl s 26 body Jaromír Bohačík.

Zatímco český trenér Ronen Ginzburg postrádal šest opor včetně zraněného střelce Vojtěcha Hrubana, Rusko mělo k dispozici většinu hvězd působících v Evropě. Chyběl jen zraněný střelec Alexej Šved. Tým naopak posílil pivot se zkušenostmi z NBA Joel Bolomboy, který nedávno získal ruský pas. A právě ukrajinský rodák s konžskými kořeny se ukázal jako rozhodující faktor.

Češi totiž začali velmi dobře. Pozorně bránili, nutili soupeře k nepřesným střelám z dálky a sami dávali snadné body zpod koše. Brzy tak vedli o osm bodů. Pak ale přišel do hry právě Bolomboy, Rusko začalo hrát přes něj pod koš, čeští hráči si museli vypomáhat, což dávalo Rusku volné střely vedoucí k rychlému obratu. Trefoval se zejména Dmitrij Chvostov, který trojkami trápil českou obranu i při zářijovém souboji v Pardubicích.

"Na začátku nás možná podcenili, ale pak se začali trefovat, šli do vedení a už to s nimi bylo těžké," řekl pivot Martin Peterka. "Začali jsme slušně, hlavně v obraně. I v útoku to bylo dobré. Bohužel jsme u toho vydrželi jen jednu čtvrtinu. Pak se projevilo prostřídání, oni začali dávat otevřené střely a svou kvalitou si to pohlídali," přidal Petr Šafarčík, který ve svém druhém startu za národní tým odehrál přes 19 minut.

Už ve druhé čtvrtině vedlo Rusko o 16 bodů a mladý hostující tým složený jen z hráčů české ligy neměl na zvrat. Domácí tak oskočili až na 30 bodů. V poslední čtvrtině ale Bohačík čtyřmi rychlými trojkami prohru alespoň zmírnil.

"Jsem rád, že jsme to nezabalili a dohráli jsme to se ctí a neskončilo to ještě větším rozdílem. Díky Jardovi jsme to stáhli na relativně dobrých 20 bodů," uvedl Šafarčík. "Když je skóre přes 30 bodů, tak je těžké to nevzdat, ale my jsme tu hráli za Českou republiku a chtěli jsme bojovat za každého stavu," dodal Peterka.

Skupinu zakončí Češi v únoru domácím zápasem s Bosnou a Hercegovinou a ve Francii.