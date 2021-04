Chicagu se po prohře s Knicks opět vzdálilo play-off, Satoranský dal šest bodů

Basketbalistům Chicaga s Tomášem Satoranským se opět vzdálila pozice zaručující postup alespoň do předkola play-off NBA. Bulls prohráli v New Yorku na palubovce Knicks 94:113 a deset zápasů před koncem základní části zaostávají za desátým místem ve Východní konferenci o dvě výhry. Český rozehrávač jako náhradník za téměř 23 minut hry zaznamenal šest bodů, čtyři doskoky a tři asistence. Na vyřazovací boje se naopak s předstihem a poprvé od roku 2010 mohou těšit ve Phoenixu po výhře Suns nad Los Angeles Clippers 109:101.

Chicago v hale čtvrtého týmu tabulky Východní konference většinu utkání dotahovalo. Ve třetí čtvrtině se ale dokázalo dvakrát dostat ve skóre před soupeře aspoň na krátkou chvíli a bodový podíl na tom měl i Satoranský. Na začátku poslední dvanáctiminutovky Bulls ztráceli jediný bod, jenže zbytek utkání jim nevyšel. Knicks se v úvodu blýskli jedenáctibodovou sérií, čtvrtou část ovládli 37:19 a připsali si desátou výhru za posledních jedenáct utkání.

Zasloužil se o to zejména autor 34 bodů Julius Randle. Chicagu nebylo nic platných 26 bodů a 18 doskoků černohorského pivota Nikoly Vučeviče. "Mnoho našich kluků se seznamuje s věcmi a začíná je dělat, o kterých si myslím, že jim pomohou. Nehledě na to, jak dlouho nám bude zlepšování trvat. Uvidíme," řekl zámořským novinářům kouč Billy Donovan, jehož tým se musel v osmém utkání v řadě obejít bez nejlepšího střelce Zacha LaVinea.

Konkurent v boji o play-off z Washingtonu zvítězil nad Los Angeles Lakers 116:107. Bradley Beal byl s 27 body střeleckým lídrem Wizards, spoluhráč Russell Westbrook zaznamenal triple double za 18 bodů, 18 doskoků a 14 asistencí.

Basketbalisté Phoenixu si po 11 letech zahrají play-off díky triumfu nad Los Angeles Clippers, kteří si naopak na jistotu musí ještě počkat. Rozehrávač Suns Chris Paul se postaral o 28 bodů a 10 asistencí. Bylo to jeho 215. utkání v kariéře s alespoň 20 body a 10 asistencemi, čímž se v historické tabulce vyrovnal na pátém místě Isiahu Thomasovi.

"Jsem hlavně rád, že se v play-off konečně bude moct ukázat Devin Booker, protože on si hrát takové zápasy zaslouží. Někdy vám okolnosti prostě neumožňují dokázat, jak dobrý opravdu jste. On se o to ale každý den snaží a ne všichni to vidí. Konečně ho svět uvidí v zápasech o všechno," řekl hvězdný Paul o čtyřiadvacetiletém spoluhráči, který k výhře dopomohl 21 body.

Dalším týmem s jistou účastí v bojích o titul je Philadelphia, jež porazila Atlantu 127:83. Nejlepší tým soutěže Utah přestřílel Sacramento 154:105 a připsal si nejvyšší výhru v historii klubu. Boston si poradil s Charlotte 120:111, přičemž více než polovinu bodů Celtics zajistili Jaylen Brown (38) a Jason Tatum (35).