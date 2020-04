Chystá se dokument o poslední sezoně Kobeho Bryanta

Z poslední sezony tragicky zesnulého basketbalisty Kobeho Bryanta by měl vzniknout podobný dokument jako The Last Dance (Poslední tanec), který mapuje poslední mistrovskou sezonu Michaela Jordana a Chicaga Bulls. Také Bryanta sledoval v ročníku 2015/16 při jeho loučení s NBA detailně natáčecí štáb. Film z nasbíraného materiálu by podle Baxtera Holmese z ESPN mohl být k vidění za pár let.

"Ten štáb měl k němu nevídaný přístup jako nikdo jiný. Umožnili jsme jim natáčet všechno, co liga dovolila, a někdy i víc, když jsme se jakoby nedívali," uvedl John Black, bývalý mluvčí Los Angeles Lakers, za které Bryant hrál celou kariéru v NBA.

Pětinásobný šampion zámořské ligy tragicky zahynul koncem ledna při pádu vrtulníku i se svou třináctiletou dcerou a dalšími lidmi. Ještě před svou smrtí prý Bryant stihl část natočeného materiálu zhlédnout.

Televizní stanice ESPN nyní s úspěchem vysílá desetidílný dokument o Jordanovi a týmu Chicaga z ročníku 1997/98, kdy získal poslední ze svých šesti titulů. Premiérový díl vidělo přes šest milionů diváků, což byla nejvyšší sledovanost dokumentárního filmu na tomto kanálu v historii.